Сухумо-кутаїський клан: СБУ знешкодила в Одесі злочинне угруповання підсанкційного злодія в законі
Служба безпеки України знешкодила в Одесі злочинне угруповання підсанкційного злодія в законі на прізвисько Антимос
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
"В результаті спецоперації в Одесі спецслужба нейтралізувала потужне злочинне угруповання так званого Сухумо-кутаїського клану", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що серед затриманих – чинний співробітник одного із регіональних правоохоронних органів. Діяльність всієї банди координував один із впливових представників кримінального світу – злодій в законі на прізвисько Антимос.
СБУ повідомляє, що через внесення до санкційного списку РНБО - чоловіку був заборонений в’їзд до України, тож він керував злочинною діяльністю з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер.
"Зловмисники тероризували мешканців півдня України та вибивали гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи", - йдеться у повідомленні.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років ув’язнення.
- 24 вересня повідомлялося, що на Харківщині в колабораціонізмі заочно підозрюють очільника окупаційної так званої народної міліції Козачої Лопані.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.88
Купівля 40.88Продаж 41.87
-
EUR
Купівля 39.48Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе