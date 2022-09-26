Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"В результаті спецоперації в Одесі спецслужба нейтралізувала потужне злочинне угруповання так званого Сухумо-кутаїського клану", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед затриманих – чинний співробітник одного із регіональних правоохоронних органів. Діяльність всієї банди координував один із впливових представників кримінального світу – злодій в законі на прізвисько Антимос.

СБУ повідомляє, що через внесення до санкційного списку РНБО - чоловіку був заборонений в’їзд до України, тож він керував злочинною діяльністю з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер.

"Зловмисники тероризували мешканців півдня України та вибивали гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи", - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

24 вересня повідомлялося, що на Харківщині в колабораціонізмі заочно підозрюють очільника окупаційної так званої народної міліції Козачої Лопані.

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