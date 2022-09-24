Очолив окупаційну "народну міліцію" на Харківщині: мешканцю Козачої Лопані заочно оголосили підозру
На Харківщині в колабораціонізмі заочно підозрюють очільника окупаційної так званої народної міліції Козачої Лопані
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
За інформацією слідства, під час окупації Козачої Лопані росіяни створили там так звану народну міліцію". Місцеий мешканець погодився стати тимчасовим виконувачем обов'язків її керівника.
Серед його обов'язків було "прийняття на службу" інших людей, організація роботи "працівників", підписання та погодження незаконних документів.
Чоловіку заочно оголосили підозру в колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
- 17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.
- 20 вересня в селищі знайшли ще дві катівні росіян.
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