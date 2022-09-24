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Очолив окупаційну "народну міліцію" на Харківщині: мешканцю Козачої Лопані заочно оголосили підозру

24 вересня, 2022 субота
14:11

На Харківщині в колабораціонізмі заочно підозрюють очільника окупаційної так званої народної міліції Козачої Лопані

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

За інформацією слідства, під час окупації Козачої Лопані росіяни створили там так звану народну міліцію". Місцеий мешканець погодився стати тимчасовим виконувачем обов'язків її керівника.

Серед його обов'язків було "прийняття на службу" інших людей, організація роботи "працівників", підписання та погодження незаконних документів.

Чоловіку заочно оголосили підозру в колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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