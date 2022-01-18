Сума угоди на $68,7 млрд: Microsoft купує провідного виробника відеоігор Activision Blizzard
Технологічний гігант Microsoft оголосив про купівлю одного з найбільших виробників відеоігор Activision Blizzard за 68,7 млрд - це рекорд в ігровій індустрії
Про це повідомляє Variety.
Зазначено, що ця угода стане також рекордною і для Microsoft. Відзначимо, лінійка ігор Activision Blizzard включає популярні франшизи Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch та Hearthstone.
У Microsoft відзначили, що ця угода прискорить зростання його ігрового бізнесу на мобільних пристроях, ПК, консолях, а також надасть основу для ігор в метавсесвіту. З Activision американський гігант стане третьою за величиною ігровою компанією в світі за доходами після Tencent і Sony.
Очікується, що угода буде закрита в 2023 фінансовому році Microsoft (закінчується в червні 2023 року). На додаток до основного бізнесу з розробки та видання ігор Activision управляє глобальною кіберспортивною мережею, в компанії працюють близько 10 000 співробітників по всьому світу.
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