Сумщина перейде у "червону" зону карантину з 23 жовтня

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Сумській області.

Так, Сумська область увійде до "червоної" зони карантину опівночі 23 жовтня.

Після потрапляння області до "червоної" зони під забороною буде робота кафе та ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури.

Крім цього, забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Як відомо, уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.

Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків та 1-4 класів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця близька до переходу в "червону" карантинну зону.

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