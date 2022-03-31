Сумська область оговтується після бойових дій,- Акперов
Депутат Сумської міської ради Вадим Акперов розповів, що в Сумах ніч минула спокійно, без повітряних тривог, ситуація в місті стабільна, місто оживає та оговтується від перших днів війни.
Таку думку він висловив в етері Espreso.TV
“Люди повертаються, вчора в центрі працювали кав‘ярні, транспорт. Всі комунальні служби і більшість депутатів міської ради знаходяться на містах. ЗСУ і тероборона мужньо і героїчно вибили орків, які стояли навколо міста Суми. Вони намагались його оточити і це пов‘язано з боями за Тростянець,Боромлю, Краснопільский район”, підкреслів Акперов
Депутат додав, що в області ситуація набагато гірша.
“Це просто варвари, вони залишають після себе розбиті домівки, обстріляни стіни, мішені на будинках, все пограбовано, заміновано їх відходи. В сільськогосподарських господарствах, в які було вкладено багато інвестицій, все розстріляно, і це жах, і там точно не було військових об‘єктів, - це варвари. З вірою до наших ЗСУ, що більше ворога не підпустять, цю паузу використовуємо та підсіліюємо по всіх напрямках для того, щоб при можливій загрозі дати жорстку відсіч агресору”, заявив Акперов.
Нагадаємо: керівник експертної групи Бюро аналізу політики політолог Віктор Бобиренко повідомив, що після великої перерви Суми працюють повністю.
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