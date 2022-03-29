У Сумах вже запрацював громадський транспорт, до міста надходить гумдопомога, - Бобиренко
Керівник експертної групи Бюро аналізу політики, політолог Віктор Бобиренко повідомив, що після затяжної блокади до Сум почала надходити гумдопомога. У місті повністю запрацював громадський транспорт
Про це він розповів в етері Espreso.TV.
"Суми місяц пробули в блокаді. Сьогодні там вже поїхали тролейбуси і маршрутки після великої перерви. Гуманітарна допомога надходить та їде в Тростянець і Боромлю", - підкреслив Бобиренко.
Політолог додав, що з Тростянцем ситуація трохи інша.
"У Тростянці є проблеми.Там тільки розмінували лікарню, бо вона була замінована. Є багато розтяжок у місцевостях, де йшли бої, особливо в Тростянці. Тому що, якщо Боромлю здав ворог без бою, то Тростянець майже добу відбивали", додав Бобиренко.
Нагадаємо, станом на 18:00 29 березня у Генштабі заявили, що основні зусилля окупанти зосереджують на Слобожанському та Донецькому напрямках, натомість здійснюють відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей.
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