У Сумах вже запрацював громадський транспорт, до міста надходить гумдопомога, - Бобиренко

Про це він розповів в етері Espreso.TV.

"Суми місяц пробули в блокаді. Сьогодні там вже поїхали тролейбуси і маршрутки після великої перерви. Гуманітарна допомога надходить та їде в Тростянець і Боромлю", - підкреслив Бобиренко.

Політолог додав, що з Тростянцем ситуація трохи інша.

"У Тростянці є проблеми.Там тільки розмінували лікарню, бо вона була замінована. Є багато розтяжок у місцевостях, де йшли бої, особливо в Тростянці. Тому що, якщо Боромлю здав ворог без бою, то Тростянець майже добу відбивали", додав Бобиренко.

Нагадаємо, станом на 18:00 29 березня у Генштабі заявили, що основні зусилля окупанти зосереджують на Слобожанському та Донецькому напрямках, натомість здійснюють відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей.

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