English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни перегруповуються для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках, - Генштаб

Росіяни перегруповуються для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках, - Генштаб

29 березня, 2022 вiвторок
19:37
війна з Росією Генштаб ЗСУ

Основні зусилля окупанти зосереджують на Слобожанському та Донецькому напрямках, натомість здійснюють відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 18:00 29 березня.

"На території рф, в районі населеного пункту Богучар, противник здійснює заходи зняття з довгострокового зберігання бойової та спеціальної техніки. Понад 40 відсотків зазначеної техніки перебуває в несправному чи неробочому стані", - пишуть наші військові.

Також ЗСУ наголошує, що РФ та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС.

"Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження “Укриття” та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців. Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні Сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії. Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів", - пишуть у ЗСУ і додають, що противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат.

Ситуація на військових напрямках є наступна:

На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні окупаційних військ не зафіксовано.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів Збройних Сил України у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію республіки білорусь.

На Сіверському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Противник продовжує блокувати Чернігів, завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах. У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування наших військ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснив відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з району міста Суми за межі території України, продовжив здійснювати перегрупування військ з метою перекидання на інші напрямки. Посилив наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного воєнного округу у напрямку на Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів. Намагається підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з відстеження обстановки, ведення розвідки та ізоляції району ведення бойових дій.

  • Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі відбувся черговий тур переговорів між Україною та Росією. Українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн-членів Радбезу ООН та інших держав. У РФ заявили про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках. Також росіяни не виключають можливості зустрічі президентів обох країн

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЗСУ
окупанти
Генштаб
Генштаб ЗСУ
Читайте також:
переговори України з Росією
28 березня, 2022 понедiлок
Росія готова відмовитись від більшості ультиматумів у переговорах з Україною, окрім вступу в НАТО, - Financial Times
Зеленський Путін
28 березня, 2022 понедiлок
Зеленський через Абрамовича передав записку Путіну. У відповідь той пообіцяв знищити Україну, - The Times
ЗСУ
28 березня, 2022 понедiлок
На Сході українські військові знищили командира та начштабу мотострілецького полку окупантів
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.12
    Продаж 33.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
29 березня
20:17
Ексклюзив
США та Великобританія надаватимуть нам допомогу, але їх готовність стати гарантами безпеки для України - питання відкрите, - Княжицький
20:11
Велика Британія
Велика Британія хоче "повного виведення" російських військ з України, - речник Джонсона
20:09
У районі Ізюму ЗСУ збили російські безпілотник та винищувач-бомбардувальник
20:04
Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир - заява "Європейської Солідарності"
20:02
Маріуполь
Від початку повномасштабної війни російські війська вбили 1179 мирних громадян України, - ООН
19:49
"Ми не можемо дати те, чого у нас немає": міністр оборони Болгарії щодо заклику надати військову допомогу Україні
19:44
Владімір Мєдінскій
Деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню. Мєдінскій "уточнив" свої слова після переговорів у Стамбулі
19:22
прапор Росії
США готують санкції проти РФ, щоб порушити її критичні ланцюги поставок
19:21
санкції проти рф
Російських дипломатів висилають ще з кількох країн Європи, - CNN
19:20
окупанти
У Маріуполі окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів пологового будинку у Росію, - міська рада
19:19
Ед Ширан, Том Оделл та інші світові зірки доєднаються до благодійного концерту на підтримку України 29 березня
19:18
вугілля
Польща планує заборонити імпорт вугілля з Росії
19:06
ППО збили
ЗСУ збили російську ракету над Волинню, - голова ОВА
18:59
Ілля Кива
Киві оголосили ще одну підозру - за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади
18:57
Ірина Венедіктова
Венедіктова: Microsoft та провідні юристи світу допомагатимуть Україні притягти до відповідальності РФ за воєнні злочини
18:53
У Миколаєві перейменують Московську вулицю на Маріупольську
18:42
Петер Сійярто
Спроба втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині. Київ відреагував на заяви Сійярто
18:31
На Харківщині стрілець-зенітник знищив російський вертоліт КА-52 "Алігатор" з ПЗРК
18:22
Олексій Арестович
До кінця війни Україна не називатиме число втрат ЗСУ, - Арестович
18:09
Hesburger
Фінська мережа Hesburger зачиняє свої заклади в РФ та Білорусі
18:02
Денис Берінчик
Всім пацанам, хто у формі – повага: Боксер Берінчик підтримав захисників України
18:01
Центр оборонних інвестицій Естонії запропонував для українських біженців понад 100 квартир
17:58
обстріл
Росія обстріляла аеродром на Хмельниччині, знищені всі запаси паливно-мастильних матеріалів, - мер Старокостянтинова
17:55
Віталій Кличко
Окупанти вдаються до варварства, бо не можуть здолати нас, - Кличко про викрадення міських посадовців
17:38
окупант гоблін
Шукають зброю та крадуть машини: росіяни почали мародерити на Херсонщині, - ЗМІ
17:34
Майк Тайсон
Історія доводить, що українці – сильні люди: Легендарний боксер Тайсон підтримав братів Кличків та Україну
17:31
Борис Джонсон
Припинення вогню недостатньо для скасування санкцій проти Росії, - Джонсон
17:30
ботоферма
У Вінниці кіберфахівці СБУ ліквідували ботоферму, яка поширювала проросійські фейки
17:21
Прем'єр Литви попереджає про "пропаганду" щодо поганих умов проживання українських біженців
17:16
Олексій Джунківський
В Ірпені росіяни розстріляли дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського
17:12
Роман Грибов
Автора легендарної фрази про російський корабель нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною"
17:11
emirates airline
"Метою санкцій не має бути народ": авіаперевізник, яким володіє уряд Дубаю, не планує припиняти роботу в РФ
16:26
залишилися без електрики
У Сєверодонецьку немає води та світла, - Гайдай
16:15
Ексклюзив
Абрамович
Поява Абрамовича на переговорах означає, що росія не готова втрачати комфорт для своєї еліти, — Омелян
15:53
окупанти
Окупанти захопили будинок ексфутболіста "Динамо" у Гостомелі та розташували на подвір'ї БТРи
15:46
Ексклюзив
Володимир Омелян
Єдиний компроміс - знищення Кремля. Відмова України від вступу в НАТО - неприйнятна, - Омелян
15:39
ірпінь
В Ірпені зруйновано близько 50% будівель, - міський голова Ірпеня
15:33
Індія скуповує російську соняшникову олію, оскільки поставки з України припиняються, - Reuters
15:30
Норвегія готова прихистити 2,5 тисячі українських біженців з Молдови
15:12
Окупанти
Російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV