Суп "Бограч". Рецепт
Бограч – це густий і насичений суп родом із Закарпаття. Його незмінна характеристика – багато м'яса, моркви й томатів, картопля, приправи та ароматна паприка
Інгредієнти для бограча (умовні 6 порцій):
- 100 г копченого бекону
- Три цибулини
- Дві морквини
- Шість картоплин
- Три зубки часнику
- 400 г томатів у власному соці
- Два солодкі перці
- Один гострий перець
- 600 г м'якоті яловичини
- 800 г м'ясних свинячих реберець
- Одна столова ложка солодкої паприки
- Сіль та спеції — до смаку
- Два з половиною літри води
- Жменька петрушки
Рецепт приготування класичного супу "Бограч":
- Нарізаємо невеличкими кубиками бекон
- Дрібно рубаємо цибулю
- Соломкою нарізаємо моркву
- Нарізаємо перець
- Картоплю рубаємо крупніше, ніж інші овочі
- Дрібнесенько нарізаємо часник
- Дрібно ріжемо гострий перець
- Розрізаємо ребра по одному
- Яловичину ріжемо так, щоб можна було за один укус з’їсти в готовому виді
- Смажимо бекон на середньому вогні до вигляду шкварок
- Закладемо цибулю на смаження, смажимо кілька хвилин
- Додаємо моркву, смажимо ще кілька хвилин
- Додаємо мелений гострий перець і паприку
- Додаємо розім'яті томати разом із соком
- Додаємо солодкий перець одразу за томатами
- Додаємо м'ясо
- Доливаємо воду, вода повинна накрити м'ясо
- Додаємо сіль/спеції до смаку
- Доводимо наш суп до кипіння
- Зменшуємо вогонь до мінімальної поділки та варимо до того часу, поки м’ясо стане м’яким
- Закладаємо картоплю
- При необхідності доливаємо ще трохи води, щоб закривала всі продукти
- Тепер варимо наш суп бограч до того часу, поки зм’якне картопля
- Додаємо часник
- Додаємо дрібно пошматовану зелень
- Ретельно перемішуємо суп
- Нехай тепер наш суп "Бограч" постоїть десять хвилин, щоб набрати в себе особливого смаку
- Подаємо суп до столу!
Смачного!
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