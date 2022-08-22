Суспільне продовжило приймання заявок на участь у нацвідборі дитячого Євробачення-2022

Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Як йдеться у повідомленні, Суспільне вирішило продовжити приймання заявок на участь у національному відборі на дитяче Євробачення-2022 до 31 серпня включно.

"Усі охочі віком від 9 до 14 років матимуть додатковий шанс подати заявку із власною оригінальною піснею. Кавери на пісні до розгляду не приймаються... Подати заявку можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб. Вимоги до конкурсної пісні передбачають тривалість від 2,5 до 3 хв", - пише Суспільне.

Також зазначається, що країна теперішнього перебування дитини не має значення. Для подачі заявки необхідно записати відео виконання пісні та заповнити форму на сайті нацвідбору.

Суспільне Мовлення уточнює, що текст пісні має бути щонайменше на 60% українськомовним, а пісня учасника або учасниці нацвідбору не повинна бути оприлюдненою до 1 травня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Україна візьме участь у дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2022", який відбудеться 11 грудня у Вірменії

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