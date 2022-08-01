Україна візьме участь у дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2022"
Україна візьме участь у дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2022", який відбудеться 11 грудня у Вірменії
Про це повідомило "Суспільне мовлення".
Як йдеться у повідомленні, цього року "Суспільне Мовлення" долучиться до 20-го дитячого пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться 11 грудня у столиці Вірменії Єревані.
"Уже незабаром "Суспільне" оголосить національний відбір та розпочне приймання заявок на участь у пісенному конкурсі із власною оригінальною піснею", - пише "Суспільне".
Також зазначається, що минулого року 14-річна вірменка здобула перемогу у Парижі. Це вже друга перемога в дитячому конкурсі на рахунку Вірменії. Україну торік представляла 14-річна Олена Усенко, яка посіла 6-е місце.
"Дитячий пісенний конкурс "Євробачення" вперше провели 2003 року. Відтоді в ньому взяли участь загалом 40 країн. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року. Відтоді Україна перемагала один раз (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках)", - йдеться у повідомленні.
- "Суспільне мовлення" та BBC ухвалили рішення провести пісенний конкурс "Євробачення-2023" у Великій Британії замість України.
- "Євробачення-2023", яке від імені України відбудеться у Великій Британії, фінансуватиме BBC.
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