Євробачення у Британії фінансуватиме ВВС,- Ткаченко

Про це Олександр Ткаченко заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Фінансувати все буде BBC. Це важливий аспект, тому що проведення Євробачення і у мирних умовах коштує значних грошей. А у військових умовах, я думаю, що логічніше ці кошти витрачати на зброю для української армії", - сказав він.

Ткаченко повідомив, що під час роботи спільної креативної групи буде обговорена концепція того, як відбуватиметься цей фінал. "І власне присутність України візуально у всіх проявах цього фіналу", - додав він.

25 липня стало відомо, що Євробачення-2023 відбудеться у Британії від імені України.

14 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022, переможцем якого став український гурт Kalush Orchestra.

17 червня Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив, що Україна не згодна з таким рішенням.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb