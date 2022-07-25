Євробачення у Британії фінансуватиме ВВС,- Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики повідомив, що проведення Євробачення-2023, яке від імені України відбудеться у Великій Британії, фінансуватиме BBC
Про це Олександр Ткаченко заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Фінансувати все буде BBC. Це важливий аспект, тому що проведення Євробачення і у мирних умовах коштує значних грошей. А у військових умовах, я думаю, що логічніше ці кошти витрачати на зброю для української армії", - сказав він.
Ткаченко повідомив, що під час роботи спільної креативної групи буде обговорена концепція того, як відбуватиметься цей фінал. "І власне присутність України візуально у всіх проявах цього фіналу", - додав він.
- 25 липня стало відомо, що Євробачення-2023 відбудеться у Британії від імені України.
- 14 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022, переможцем якого став український гурт Kalush Orchestra.
- 17 червня Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив, що Україна не згодна з таким рішенням.
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