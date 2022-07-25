Про це повідомляє Суспільне.

EBU (Європейська мовна спілка) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця — української телерадіокомпанії Суспільне мовлення.

Це сталося після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки.

"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести Євробачення у Великій Британії у 2023 році. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці - Україна - будуть відзначені та представлені протягом усієї події", - сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.

Представники Суспільного співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця конкурсу Євробачення-2022 автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

14 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022, переможцем якого став український гурт Kalush Orchestra.

17 червня Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив, що Україна не згодна з таким рішенням.

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