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Євробачення-2023 відбудеться у Британії від імені України

25 липня, 2022 понедiлок
14:23
Культура Євробачення

Європейська мовна спілка, Суспільне Мовлення та BBC ухвалили рішення провести пісенний конкурс Євробачення-2023 у Великій Британії замість України

Про це повідомляє Суспільне

EBU (Європейська мовна спілка) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця — української телерадіокомпанії Суспільне мовлення.

Це сталося після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки.

"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести Євробачення у Великій Британії у 2023 році. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці  - Україна - будуть відзначені та представлені протягом усієї події", - сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль. 

Представники Суспільного співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця конкурсу Євробачення-2022 автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

  • 14 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022, переможцем якого став український гурт Kalush Orchestra.
  • 17 червня Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023. 
  • Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив, що Україна не згодна з таким рішенням.

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