Євробачення-2023 відбудеться у Британії від імені України
Європейська мовна спілка, Суспільне Мовлення та BBC ухвалили рішення провести пісенний конкурс Євробачення-2023 у Великій Британії замість України
Про це повідомляє Суспільне.
EBU (Європейська мовна спілка) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця — української телерадіокомпанії Суспільне мовлення.
Це сталося після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки.
"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести Євробачення у Великій Британії у 2023 році. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці - Україна - будуть відзначені та представлені протягом усієї події", - сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.
Представники Суспільного співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця конкурсу Євробачення-2022 автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.
- 14 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022, переможцем якого став український гурт Kalush Orchestra.
- 17 червня Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив, що Україна не згодна з таким рішенням.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.93
Купівля 37.93Продаж 39.04
-
EUR
Купівля 38.22Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе