Про це Ткаченко написав у Facebook.

"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення - коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення-2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", - зазначає він.

Міністр стверджує, що проведення конкурсу в Україні – це сигнал для усього світу про підтримку. І наголошує щодо необхідності проведення додаткових перемовин щодо проведення Євробачення-2023.

Звернення до ЄМС підписав сам міністр Олександр Ткаченко, переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко, лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький.

Нещодавно Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023 у звʼязку з воєнними діями на території країни. І тому організатори звернулись до Великої Британії, оскільки її учасник посів друге місце.

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