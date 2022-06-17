"Євробачення-2023" відбудеться не в Україні
Європейська спілка радіомовлення і телебачення повідомила, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" не зможе відбутись в Україні через війну, натомість ведуться переговори з Великою Британією
Про це йдеться на сайті Європейської спілки радіомовлення і телебачення.
Зазначається, що важливим критерієм проведення Євробачення є забезпечення безпеки для всіх сторін. Через війну Україна не може забезпечити безпеку.
Організатори звернулись до Великої Британії, щоб обговорити можливість провести конкурс там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.
- 14 травня в італійському Турині відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено хіп-хоп-гурт з України Kalush Orchestra.
- Пізніше Україна отримала опитувальник від Європейської мовної спілки стосовно проведення "Євробачення.
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