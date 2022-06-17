Про це йдеться на сайті Європейської спілки радіомовлення і телебачення.

Зазначається, що важливим критерієм проведення Євробачення є забезпечення безпеки для всіх сторін. Через війну Україна не може забезпечити безпеку.

Організатори звернулись до Великої Британії, щоб обговорити можливість провести конкурс там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

14 травня в італійському Турині відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено хіп-хоп-гурт з України Kalush Orchestra.

Пізніше Україна отримала опитувальник від Європейської мовної спілки стосовно проведення "Євробачення.

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