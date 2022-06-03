Україна отримала опитувальник від Європейської мовної спілки стосовно проведення "Євробачення", – Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що Україна вже отримала від Європейської мовної спілки (EBU) офіційний опитувальник щодо тих питань, які необхідно вирішити в рамках організації "Євробачення-2023"
Про це, як повідомляє Еспресо.
Цей опитувальник надають країні-переможниці "Євробачення" для відповідного заповнення на право прийняття пісенного конкурсу.
Міністр зазначив: у нього немає сумнівів, що саме Україна проведе конкурс. Проте, імовірно, доведеться змінити певні умови його проведення.
"У нас немає сумнівів, що конкурс має відбуватися в Україні. Єдине – ніхто ще не проводив "Євробачення під" час війни. Ми зараз спільно з колегами шукаємо відповіді на найважливіші умови, які висуває Мовна спілка. Але, думаю, в діалозі нам доведеться пояснити, що деякі умови, можливо, мають бути змінені", – пояснив Ткаченко.
За словами міністра, вже сьогодні, 3 червня, він має намір обговорити ці питання з президентом EBU.
- Нагадаємо, 14 травня в італійському Турині відбувся великий фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Переможцем став хіп-хоп-гурт з України Kalush Orchestra, який набрав 631 бал. За правилами, наступного року пісенний конкурс має відбуватися у країні, представники якої отримали перемогу.
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