Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство 12 ідей вигідних покупок для мам на EVA.UA
PR

12 ідей вигідних покупок для мам на EVA.UA

Анна Хотіна
18 вересня, 2025 четвер
16:43
Суспільство

Бути мамою — означає поєднувати безліч ролей водночас. Потрібно встигнути подбати про малюка, приділити увагу собі та при цьому зберегти сімейний бюджет. Грамотні та вигідні покупки стають справжнім порятунком: вони економлять гроші, спрощують побут і приносять задоволення серед щоденних турбот

Зміст

У перші місяці важливо правильно підійти до базових витрат. Наприклад, багато сімей починають знайомство з дитячим асортиментом через Пакунок Малюка — спеціальний набір, який можна зібрати в магазині. У ньому передбачені всі необхідні речі для догляду за новонародженим, що допомагає мамам заощадити час і сили. Але на цьому список розумних рішень не закінчується. Існує маса покупок, які виявляються дійсно корисними та фінансово виправданими в довгостроковій перспективі.

1. Універсальна коляска 2-в-1 або 3-в-1

Один з перших і найдорожчих предметів у списку майбутніх батьків. Під час вибору важливо враховувати, що коляска потрібна мінімум на 2–3 роки, і набагато вигідніше відразу взяти багатофункціональну модель. Люлька використовується в перші місяці життя, пізніше її можна замінити прогулянковим блоком, а в комплектації іноді є і автокрісло. Універсальна система дає змогу не витрачатися на покупку окремих предметів і економить місце вдома або в багажнику машини. Крім того, такі моделі найчастіше надійніші та мають більш продуману конструкцію.

2. Багаторазові підгузки та вкладиші

Підгузки — одна з найбільш витратних позицій з появою дитини. Багаторазові аналоги, виконані з сучасних тканин, дають змогу скоротити витрати в рази. Вони м’які, дихаючі, з можливістю підбору вкладишів під різні ситуації: денний сон, прогулянка, нічне використання. Догляд за ними не складний — достатньо прання за правильної температури. Так, початкові вкладення вищі, але через кілька місяців економія стає очевидною.

3. Якісний слінг або ергорюкзак

Мобільність мами багато в чому залежить від зручного перенесення. Слінг-шарф або ергономічний рюкзак допомагають гуляти, займатися домашніми справами, подорожувати без постійної прив’язки до коляски. Важливо вибирати модель з правильною підтримкою тазостегнових суглобів малюка та рівномірним розподілом навантаження для дорослого. Дешеві підробки часто швидко рвуться або створюють дискомфорт. Відразу вкластися в якісний слінг — означає заощадити гроші та здоров’я.

4. Електронний термометр з гнучким наконечником

Температура у немовлят може змінюватися дуже швидко, і мамі важливо контролювати стан дитини максимально точно. Звичайні ртутні моделі небезпечні, а дешеві електронні часто ламаються. Більш дорогі інфрачервоні термометри дають змогу виміряти температуру за секунди й не турбувати малюка, що особливо цінно вночі. Вигода тут очевидна: надійний прилад прослужить кілька років і позбавить зайвих хвилювань.

5. Багатофункціональний стільчик для годування

Такий стілець часто супроводжує дитину від першого прикорму до шкільного віку. Сучасні моделі регулюються по висоті, перетворюються в шезлонг або маленький столик зі стільцем. Універсальний варіант замінює відразу кілька предметів меблів і дає змогу не витрачати гроші на окремі речі для різних вікових етапів.

6. Набори одягу базового типу

Дитяча мода є чарівною, але на практиці малюки дуже швидко виростають з нарядів. Замість десятків милих суконь і штанів вигідніше придбати кілька якісних базових наборів: боді, сліпи, повзунки та сорочки з м’якої бавовни. Вони зручні для догляду, комбінуються між собою і їх легко прати. Такий підхід дає змогу уникнути ситуації, коли половина гардеробу залишається недоторканою.

7. Органайзери для зберігання речей

Поява дитини незмінно тягне за собою зростання кількості дрібних предметів: одяг, іграшки, засоби гігієни, аптечка. Органайзери допомагають підтримувати порядок і не витрачати зайві хвилини на пошуки. Підвісні системи, коробки з секціями, прозорі контейнери роблять простір більш зручним.

8. Зволожувач повітря

Клімат в приміщенні безпосередньо впливає на здоров’я дитини. Сухе повітря підсилює ризик застуд і робить сон неспокійним. Зволожувач вирішує відразу кілька завдань: покращує мікроклімат, полегшує дихання, допомагає шкірі залишатися зволоженою. У довгостроковій перспективі це вигідніше, ніж візити до лікаря. Деякі моделі поєднують функції очищувача повітря, що робить їх ще більш корисною інвестицією.

9. Дитяче автокрісло з регулюванням

Перевозити малюка без автокрісла не тільки небезпечно, а й незаконно. Однак купувати крісло на кожен віковий етап — затратно. Оптимальний варіант — модель з регульованим нахилом і знімними вставками, яка підходить дітям від народження і до 10–12 років. Так, ціна вища, ніж у стандартних крісел, але термін служби виправдовує витрати.

 

10. Набір для догляду за малюком

Міні-комплекти для догляду — це відразу кілька корисних предметів в одній покупці: безпечні ножиці, щітка з м’якою щетиною, аспіратор, термометр для води. Купуючи набір, мама отримує все необхідне за ціною нижче, ніж у разі окремої покупки кожного предмета. Крім того, це зручно: всі речі зберігаються в одному футлярі та завжди під рукою.

11. Килимок для ігор та розвитку

Розвивальний килимок — це місце, де дитина може безпечно досліджувати світ. Підвісні іграшки, дзеркальця та різнофактурні матеріали стимулюють сенсорний розвиток. Килимок використовується довше, ніж здається: спочатку як ігрова зона для новонародженого, пізніше як майданчик для перших переворотів і повзання.

12. Гаджети для зручності мами

Технології помітно спрощують життя. Радіоняня дає змогу спокійно займатися справами та контролювати сон малюка на відстані. Молоковідсмоктувач допомагає налагодити грудне вигодовування, а компактний блендер полегшує процес приготування пюре. Ці покупки не з розряду обов’язкових, але саме вони часто економлять мамі години часу та зберігають сили, які можна витратити на відпочинок або спілкування з дитиною.

Вигідні покупки для мам — це питання не тільки економії, а й якості життя. Усвідомлений підхід до вибору речей дає змогу уникнути зайвих витрат, скоротити кількість непотрібних предметів і зосередитися на головному: турботі про малюка та себе.

Теги:
Новини
Україна
Читайте також:
Автор Віталій Портников
17 вересня, 2025 середа
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
Роберт Редфорд
Автор Дар'я Тарасова
16 вересня, 2025 вiвторок
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
Київ
+17.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.42
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
18 вересня
17:14
Ексклюзив
Роман Костенко
Не вірю, що до цього причетні проросійські сили: полковник СБУ Костенко про те, хто встановив прослушку у Садового
17:10
Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення
16:55
Тетяна Чорновол
ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою
16:42
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 100 боїв, Сили оборони відбили 39 атак на Покровському напрямку
16:18
Оновлено
В Україну повернули тіла 1000 полеглих захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках
16:15
Естонія
Естонія з 2026 року повністю заборонить імпорт російського газу
16:06
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:53
Оновлено
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Трамп і Стармер у Британії домовилися про технологічну угоду сумою в $42 млрд
15:49
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
15:31
ЗСУ звільнили 160 кв км від початку Добропільської контрнаступальної операції, - Зеленський
15:06
РФ поширює фейк, де нібито український ексвійськовий говорить про використання ЗСУ людей у 2015 році як "живим щитом", - ЦПД
14:40
російська пропаганда
ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента
14:30
штучний інтелект
Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ
14:24
На фото: Бріжит Макрон
Позов про наклеп: Макрон надасть американському суду "наукові докази" того, що Бріжит — жінка
14:13
Пресреліз
Микола Княжицький
Без стратегії й прозорості додаткові мільярди на культуру — марні, – Микола Княжицький про Держбюджет-2026
14:01
Оновлено
Візит віцепремʼєра, міністра оборони Польщі Косіняк-Камиша в Київ: країни домовилися створити оперативну групу з безпілотних авіаційних систем
13:36
На Харківщині затримали агента РФ, який хотів зблизитися з воїнами ЗСУ і скоригувати по них удари
13:17
Куп’янськ-Сортувальний
Евакуація з Куп’янщини стала небезпечною: подробиці від волонтера
13:10
погода, опади, дощь
Дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати похолодання
12:48
Hyundai
Hyundai відкликає понад 568 тис. авто у США через проблему з ременями безпеки
12:24
Росія витратила в 2025 році близько $4,6 млн інвестицій у лояльну молодь з Африки та Азії
12:18
Оновлено
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім"
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" та Волгоградський НПЗ у Росії
12:05
Австралія знизила граничну ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти суден "тіньового флоту" РФ
11:49
Ексклюзив
"Мама не боялась ходити у вишиванці і нести квіти до Шевченка, Росія за це поквиталась": дочка ув'язненої на 15 років активістки з Криму Оксани Сенеджук
11:27
Андрій Парубій
Рада підтримала звернення до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України Парубію
11:06
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську ЗСУ повторно пошкодили газову трубу, ворог змушений знову переправлятись через річку Оскіл, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:57
У Запоріжжі СБУ затримала подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати військових
10:44
Енергетика, споживання електроенергії
Ситуація в енергосистемі 18 вересня: споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
10:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Данія купить зброю далекого радіусу дії для захисту від РФ, а Трамп меркантильно дивиться на Україну. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
10:27
Джиммі Кіммел
У США припинили трансляцію шоу Джиммі Кіммела через коментар про Чарлі Кірка
10:16
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
09:53
OPINION
Ми дуже далекі від завершення війни
09:49
Ексклюзив
гроші, бюджет
"Довіра громадян до банківської системи України зростає": банкір Дубас назвав два ключових критерії
09:40
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулися поблизу кількох населених пунктів на Харківщині та Запоріжжі, - DeepState
09:22
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 48 із 75 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:59
москва, кремль
У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%, - ГУР
08:43
Ексклюзив
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
РФ захищає Крим системами ППО краще, ніж власні НПЗ, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
08:18
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 69 штурмів
07:47
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС та залізничній інфраструктурі
07:37
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 930 військових, 33 артсистеми і 2 танки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV