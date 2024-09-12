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16 вересня у Києві відбудеться відкриття Алеї пам’яті Георгія Ґонґадзе та меморіальна акція 

12 вересня, 2024 четвер
18:26
Суспільство Тиждень пам"яті Георгія Гонгадхе - афіша

16 вересня о 12:00 на Контрактовій площі у Києві відбудеться відкриття тимчасової Алеї пам’яті Георгія Ґонґадзе та акція пам’яті, приурочена до 24-х роковин вбивства українського журналіста. Акцію організовує Премія імені Георгія Ґонґадзе

Зміст

Журналістів, правозахисників та усіх небайдужих запрошують на відкриття тимчасової Алеї пам’яті Георгія Ґонґадзе, яка буде складатися з інформаційних банерів про життя та вклад Георгія у незалежну журналістику та громадянське суспільство в Україні. Виставку зможуть побачити протягом тижня до 22 вересня 20:00 на Контрактовій площі перед Національним університетом “Києво-Могилянська Академія”.

“Вперше з командою Премії організовуємо Тиждень памʼяті Георгія Ґонґадзе, який розпочинається відкриттям меморіальної Алеї. В умовах агресивних спроб росії вкотре привʼязати нас, українців, до себе, важливо повертатися не просто до витоків історії, а до конкретних особистостей. Людей, які були рушіями зміни, які стали поштовхом до історичних змін. Георгій був саме таким. Алея, яку ми відкриваємо у Києві на Контрактовій, якраз і має продемонструвати внесок Ґоґнадзе у ті трансформації, які пережила і переживає Україна. Його вклад є всюди – у формуванні громадянського суспільства, культурі,  самоідентифікації, свободі слова та розвитку медіа. Думки, практики та світогляд Георгія залишаються актуальними й досі. Ця Алея – це ще одне нагадування, що Герої України не можуть і не будуть забутими, а зло – завжди має бути покаране. Погрозам, репресіям і вбивствам – не місце в Україні”, – каже програмний директор Премії Владислав Зінкевич.

Алея буде встановлена у партнерстві з Національним музеєм Революції Гідності. 

"Георгій Гонгадзе був сміливим і чесним журналістом, для якого його принциповість сала смертним вироком. Але з дистанції часу особливо важливою тут видається реакція українського суспільства: причетність найвищої владної верхівки до убивства журналіста стала вироком для цієї влади. Тогочасні протести засвідчили усвідомлення і бачення національної гідності українців: влада, яка скочується до злочинів проти свободи слова, до фізичного знищення некомфортних опозиціонерів, неодмінно втрачає свою легітимність в очах народу”, – каже Ольга Сало, заступниця генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Під час відкриття Алеї зі словом виступлять: виконавча директорка українського ПЕН, Тетяна Терен; українська журналістка та телеведуча, віцепрезидентка Українського ПЕН та людина, яка знала особисто Георгія Ґонґадзе, Мирослава Барчук; правозахисниця, представниця сім’ї Ґонґадзе, Валентина Теличенко; заступниця генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ольга Сало; журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач; голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик; директорка ІМІ Оксана Романюк.

Під час заходу спікери розкажуть про внесок Георгія Ґонґадзе у становлення громадянського суспільства, вшанують пам’ять українських та закордонних журналістів, убитих російськими військами від початку вторгнення на територію України, а також висвітлять злочини та утиски проти громадянських журналістів, які окупаційна російська влада вчиняє в окупованому Криму та на інших тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Після відкриття Алеї пам’яті учасники вирушать до церкви Миколи Набережного на Подолі покласти квіти на могилі Георгія Ґонґадзе.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – відзнака та екосистема ініціатив для незалежних журналістів, заснована Українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням “Українська правда”.

Премія вручається раз на рік, 21 травня, в день народження Георгія Ґонґадзе.

Еспресо - інформаційний партнер Премії.

Лауреатами Премії були Тетяна Трощинська (2024), Богдан Логвиненко (2023), Євген Малолєтка та Мстислав Чернов у тандемі (2022), Мирослава Барчук (2021), Павло Казарін (2020), Вахтанґ Кіпіані (2019).

Теги:
новини Києва
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