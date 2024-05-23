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День Героїв 2024: українці відзначають особливе свято

23 травня, 2024 четвер
10:00
Суспільство 23 травня – День Героїв

День Героїв відзначається в Україні щорічно 23 травня. Це неофіційне свято встановлене на честь українських борців за незалежність і свободу країни

Зміст

Свято Героїв — це нагода вшанувати не лише історичних постатей, таких як Симон Петлюра, Микола Міхновський, Євген Коновалець, але й сучасних героїв, які захищають Україну на всій лінії фронту. Це день, коли українці згадують подвиги лицарів Київської Русі, козаків Гетьманщини, воїнів УПА, діячів ОУН, а також воїнів, які боролися за незалежність України у ХХ столітті й продовжують боротися за свободу зараз, захищаючи Батьківщину від армії РФ.

День Героїв: історія відзначення 

Дата була вибрана не випадково: саме 23 травня в 1938 році було вбито Євгена Коновальця, видатного українського військового й політичного діяча, полковника армії УНР. Вшанування його пам’яті стало символом відзначення всіх українських героїв, що започаткували ще на другому Великому зборі Організації українських націоналістів (ОУН) у 1941 році.

Фото: uinp.gov.ua

До здобуття Україною незалежності, День Героїв відзначали таємно. Члени ОУН та юнацтво організовували закриті збори, під час яких кімнату прикрашали прапорами і портретами Міхновського, Коновальця та Петлюри. Зустрічі мали суворий церемоніал: хвилина мовчання для вшанування загиблих, проголошення наказу крайового провідника, короткі промови та прийняття присяги новими членами організації. Такі зібрання тривали приблизно пів години, підтримуючи пам'ять про борців за незалежність України.

Приблизно з 1992 року Свято Героїв все більше популяризувалась в Україні. У цей день вітають усіх, хто ризикував своїм життям, борючись за українську незалежність, а також віддають шану загиблим героям.

Свято Героїв: сьогодення

Цього дня в Україні проводяться урочисті заходи, покладання квітів до пам'ятників, збори, тематичні заходи у навчальних закладах та культурних установах. Це відзначення покликане не лише вшанувати пам'ять загиблих героїв, а й нагадати про важливість боротьби за незалежність, національну гідність та патріотизм.

Найвищою відзнакою в Україні з 23 серпня 1998 року є звання Героя України. Воно присвоюється громадянам України за визначні героїчні вчинки.

Згідно з інформацією Кадрового центру Збройних Сил України, як передає АрміяInform, лише з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 312 військовослужбовців ЗСУ отримали звання Героя України, а 61 425 захисників були відзначені іншими держнагородами.

Герой України

Фото: Чернівецька обласна рада

 

Українці століттями виборюють своє право на незалежність та свободу, а ми маємо берегти пам'ять про звитяги кожного та кожної, хто віддав своє життя за Батьківщину. Слава Україні! Героям слава!

Теги:
Новини
Україна
життя
Герої України
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