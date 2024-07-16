Аби відновити Дніпрогес, Україні знадобиться 3 роки, - гендиректор Укргідроенерго Сирота

Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Іван Сирота в інтерв’ю Forbes.

Зазначається, що розбір завалів тривав майже півтора місяця - його завершили 14 липня. Водночас аби відновити Дніпрогес до версії перед ворожим ракетним обстрілом, потрібно щонайменше 3 роки.

Також Сирота підкреслив: для цього потрібні й додаткові ресурси, щоб зменшити вразливості станції до атак РФ.

"Для ворога ДніпроГЕС більш досяжна, лінія фронту – за 50 км. Вони бʼють там різними ракетами – С-300, Х-101, Х-69. Не завжди наша повітряна оборона може справитися з таким навалом ракет", - сказав гендиректор Укргідроенерго.

Водночас компанія готує позови до національних та міжнародних судів стосовно компенсації Росією збитків, які вона завдала, обстрілявши Дніпрогес.

Відомо, що в Україні серед 10 найбільших ГЕС не залишилося жодної, яка б не зазнала російської атаки. Зокрема, станом на середину липня 2024 року ворог завдав по них понад 120 ракетних ударів.

Видання додає, що Укргідроенерго через обстріли окупантів втратило майже 45% генерації електроенергії.