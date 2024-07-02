Абітурієнти з ТОТ у 2024 році проходитимуть співбесіди з трьох предметів для вступу до вишу
Цього року охочі з тимчасово окупованих територій України вступити до вищого навчального закладу проходитимуть співбесіди з трьох предметів, а не з трьох-чотирьох, як це було раніше
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Під час моніторингу наш Офіс виявив, що згідно з Порядком прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році абітурієнти з ТОТ мали при вступі до закладу вищої освіти складати співбесіду з трьох-чотирьох предметів. Проте у минулих роках вступники складали співбесіду лише з трьох предметів", - пише він.
Лубінець пояснює, що кожен заклад освіти міг фактично на власний розсуд визначати кількість предметів для співбесід, що, за його словами, могло негативно впливати на абітурієнтів.
Омбудсмен акцентує, що Міністерство освіти внесло зміни до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році, відповідно до яких абітурієнти з українських ТОТ проходитимуть співбесіду лише з трьох предметів.
- 21 червня для українців на тимчасово окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру, які передбачають можливість не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
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