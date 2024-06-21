В Україні запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру для громадян з ТОТ: подробиці
Для українців на тимчасово окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру, які передбачають можливість не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит на спеціальності, яким надається особлива підтримка
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У відомстві пояснюють: умови стосуються людей, які цьогоріч завершують здобуття вищої освіти (бакалаврат) і перебувають на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, що є на території активних бойових дій.
"Якщо вони планують вступати для здобуття ступеня магістра до того самого закладу вищої освіти на спеціальності, яким надається особлива підтримка, то можуть не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит", - зазначають у Мінреінтеграції.
Наголошується, у разі, якщо в закладах вищої освіти не готують магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, - можна подати документи до будь-якого тимчасово переміщеного ЗВО Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської й Чернігівської областей.
- Раніше стало відомо, що в уряді планують розглянути можливість запровадження спрощених умов вступу на магістратуру для вступників, які проживають на ТОТ.
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