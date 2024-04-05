В уряді обговорюють спрощення вступу до вишів абітурієнтів із ТОТ: подробиці
В уряді планують розглянути можливість запровадження спрощених умов вступу на магістратуру для вступників, які проживають на тимчасово окупованих територіях
З такою пропозицією виступила віцепрем’єрка, очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, передає пресслужба відомства.
Так, віцепрем’єрка доручила МОН опрацювати можливість впровадження дистанційних вступних іспитів на магістратуру для осіб, які перебувають на ТОТ і закінчують навчання на бакалавраті у переміщених вишах.
Також на нараді під головуванням Верещук обговорили порядок визнання дипломів, отриманих в окупації, і спеціальні умови вступу для осіб, які проживають на контрольованих росіянами територіях.
У відомстві нагадали, що особи, які перемістилися з ТОТ чи територій активних бойових дій після 1 січня 2024 року, можуть вступити на бакалаврат за співбесідою.
- 14 березня в Україні стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест. Реєстрація триватиме до 11 квітня включно. Основна сесія тестування відбудеться з 14 травня до 25 червня, а додаткова з 11 до 19 липня. Саме за результатами НМТ абітурієнти цьогоріч вступатимуть до вишів.
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