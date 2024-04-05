В уряді обговорюють спрощення вступу до вишів абітурієнтів із ТОТ: подробиці

З такою пропозицією виступила віцепрем’єрка, очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, передає пресслужба відомства.

Так, віцепрем’єрка доручила МОН опрацювати можливість впровадження дистанційних вступних іспитів на магістратуру для осіб, які перебувають на ТОТ і закінчують навчання на бакалавраті у переміщених вишах.

Також на нараді під головуванням Верещук обговорили порядок визнання дипломів, отриманих в окупації, і спеціальні умови вступу для осіб, які проживають на контрольованих росіянами територіях.

У відомстві нагадали, що особи, які перемістилися з ТОТ чи територій активних бойових дій після 1 січня 2024 року, можуть вступити на бакалаврат за співбесідою.