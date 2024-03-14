В Україні стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест: що відомо
У четвер, 14 березня, в Україні розпочалася реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ). Вона триватиме до 11 квітня включно
Про це пише міністр освіти й науки Оксен Лісовий.
Зазначається, що реєстрація триватиме до 11 квітня включно. Основна сесія тестування відбудеться з 14 травня до 25 червня, а додаткова з 11 до 19 липня.
"Як і у попередні два роки, скласти НМТ можна буде і за кордоном. Вже отримали підтвердження від 28 країн щодо можливості створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри", - сказав міністр.
- 22 лютого Міністерство освіти та науки України затвердило дати проведення основної та додаткової сесії національного мультипредметного тесту у 2024 році.
- 28 лютого Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив ще один варіант тренувальних завдань для підготовки до національного мультипредметного тесту.
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