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В Україні стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест: що відомо

14 березня, 2024 четвер
10:13
Суспільство НМТ

У четвер, 14 березня, в Україні розпочалася реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ). Вона триватиме до 11 квітня включно

Про це пише міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Зазначається, що реєстрація триватиме до 11 квітня включно. Основна сесія тестування відбудеться з 14 травня до 25 червня, а додаткова з 11 до 19 липня. 

"Як і у попередні два роки, скласти НМТ можна буде і за кордоном. Вже отримали підтвердження від 28 країн щодо можливості створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри", - сказав міністр.

  • 22 лютого Міністерство освіти та науки України затвердило дати проведення основної та додаткової сесії національного мультипредметного тесту у 2024 році. 
  • 28 лютого Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив ще один варіант тренувальних завдань для підготовки до національного мультипредметного тесту. 
Теги:
Новини
Україна
ЗНО
освіта
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