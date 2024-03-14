В Україні стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест: що відомо

Про це пише міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Зазначається, що реєстрація триватиме до 11 квітня включно. Основна сесія тестування відбудеться з 14 травня до 25 червня, а додаткова з 11 до 19 липня.

"Як і у попередні два роки, скласти НМТ можна буде і за кордоном. Вже отримали підтвердження від 28 країн щодо можливості створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри", - сказав міністр.