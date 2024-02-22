Міносвіти затвердило дати проведення НМТ-2024

Про це інформує Міносвіти..

Вказано, що реєстрація вступників на іспит розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня. Сам тест проходитиме з 14 травня до 25 червня. Додаткова сесія відбуватиметься з 11 до 19 липня.

"З 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня", - розповіли в УЦОЯО.

Результати учасники тестування отримають до 2 та 26 липня - відповідно до того, складали вони іспит на основній сесії чи додатковій.