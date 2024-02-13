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З'явився демонстраційний варіант НМТ-2024. Де можна пройти тестування

13 лютого, 2024 вiвторок
14:52
Суспільство НМТ

Український центр оцінювання якості освіти у вівторок, 13 лютого, оприлюднив демонстраційні варіанти національного мультипредметного тесту з усіх предметів

Про це йдеться на сайті УЦОЯО. 

Вказано, що демонстративні варіанти тестів як з обов'язкових, так і з вибіркових предметів доступні у відповідній рубриці. Їх можна завантажити окремими pdf-файлами. Такий формат обрали для того, що тест змогли пройти ті, у кого повільний інтернет або немає змоги працювати впродовж тривалого часу з комп’ютером або іншим гаджетом. Наприкінці кожного тесту вказані правильні відповіді, щоб була можливість одразу себе перевірити. 

"Якщо ж ви хочете відтворити атмосферу тестування, ознайомитися з інтерфейсом онлайнового тестувальника, максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм, пропонуємо скористатися платформою "Всеукраїнська школа онлайн". Для цього ви маєте бути користувачем цієї платформи. Тож, за потреби, створіть обліковий запис тут", - зазначили в УЦОЯО. 

В УЦОЯО нагадали, що у 2024 році НМТ відбуватиметься в один день у два етапи, кожен з яких триватиме 120 хвилин. Між ними буде 20-хвилинна перерва. 

Кожен учасник повинен буде виконати завдання з чотирьох навчальних предметів. З них три обов'язкові: українська мова, математика та історія України та один на вибір: українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія. 

  • Раніше Міністерство освіти та науки затвердило порядок проведення національного мультипредметного тесту у 2024 році. Українські випускники складатимуть його з 14 травня до 19 липня. 
Теги:
Україна
освіта
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