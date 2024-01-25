Міносвіти затвердило дати та порядок проведення НМТ-2024
Міністерство освіти та науки затвердило порядок проведення національного мультипредметного тесту в 2024 році: українські випускники складатимуть його з 14 травня до 19 липня
Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
Майбутні абітурієнти складатимуть іспит із чотирьох предметів, один з яких вони можуть обрати, а три є обов’язковими - українська мова, математика та історія України.
Основна та додаткова сесії НМТ триватимуть у період з 14 травня по 19 липня. Вступник складатиме іспит протягом одного дня у два етапи: перші 120 хвилин відведено на українську мову й математику, а після перерви, що триватиме 20 хвилин, випускник матиме ще 120 хвилин часу для складання історії України та обраного предмета.
У перелік додаткових предметів входять українська література, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова, географія, біологія, фізика та хімія.
В УЦОЯО зауважили, у тестах з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії будуть по 30 завдань, із математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.
Завдання цьогорічного НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів, проте зміст завдань з історії України буде охоплювати лише події другої половини XVI – початку ХХІ ст.
- 26 вересня стало відомо про обов'язкові предмети на НМТ-2024, а також деякі зміни в основній сесії.
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