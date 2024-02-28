НМТ-2024: оприлюднено другий варіант тренувальних завдань. Де пройти
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив ще один варіант тренувальних завдань для підготовки до національного мультипредметного тесту
Про це йдеться на сайті УЦОЯО.
Вказано, що тести укладено на основі матеріалів, що були використані на реальному тестуванні у 2023 році. Вони розміщені на платформі "Всеукраїнська школа онлайн". Тести з української мови, математики, історії України, іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької), біології, фізики та хімії подано в окремих pdf-файлах.
Для того, щоб пройти тести потрібно зареєструватися на платформі та перейти до вкладки навчальних курсів. Там потрібно обрати 10 або 11 клас і відкрити вкладку "НМТ-2023: другий варіант".
- 22 лютого Міністерство освіти та науки України затвердило дати проведення основної та додаткової сесії національного мультипредметного тесту у 2024 році.
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