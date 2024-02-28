НМТ-2024: оприлюднено другий варіант тренувальних завдань. Де пройти

Про це йдеться на сайті УЦОЯО.

Вказано, що тести укладено на основі матеріалів, що були використані на реальному тестуванні у 2023 році. Вони розміщені на платформі "Всеукраїнська школа онлайн". Тести з української мови, математики, історії України, іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької), біології, фізики та хімії подано в окремих pdf-файлах.

Для того, щоб пройти тести потрібно зареєструватися на платформі та перейти до вкладки навчальних курсів. Там потрібно обрати 10 або 11 клас і відкрити вкладку "НМТ-2023: другий варіант".