Адвокатка пояснила, в яких ситуаціях судова практика стає на захист ТЦК, коли мобілізують юнаків, молодших за 25 років

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Є непоодинокі випадки, коли хлопців, які не досягли 25 років, мобілізують не за власною згодою. Надалі, коли ти в суді намагаєшся захистити їхні права, суд стає на захист ТЦК, оскільки виявляється, що коли у 18-20 років вони проходили військово-лікарську комісію, їх було зараховано до резерву як військовозобов’язаних. Тобто не осіб, які надалі могли б бути мобілізованими, а саме до військовозобов’язаних", - розповіла Аніщенко.

На жаль, тоді про це мало хто знав і мало приділяв цьому увагу, коли ще можна було звертатися до суду, оскаржувати і зобовʼязувати винести з цього обліку, бо особа не підлягає мобілізації, зауважила адвокатка.

"Якщо особа була внесена в цей розділ саме як військовозобов’язана, то вона підлягає мобілізації. На жаль, судова практика стає на захист ТЦК, говорячи про те, що хлопець на той момент, будучи дорослим, повинен був розуміти, що його внесли до резерву, відповідно він є військовозобов’язаним і підлягає мобілізації", - пояснила вона.