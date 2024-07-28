В яких випадках хлопці від 18 до 25 років підлягають мобілізації: що каже законодавство

Відповідний матеріал опубліковано офіційним ТГ-каналом установи.

ТЦК та СП пояснює: дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників.

Проте, є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати:

якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

якщо чоловік є "обмежено придатним", тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

Згідно із законодавством, починаючи з квітня 2024 року немає статусу "обмежено придатний". Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії.

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Згідно з новим законодавством, після ВЛК чоловік може отримати наступні статуси:

придатний до служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатний - вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;

непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

"Це - норми чинного законодавства!", - наголошує Одеський ТЦК та СП.

Нормативна база:

закон України "Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу";

закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист";

наказ Міністерства оборони України "Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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