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Чи може один військовозобов'язаний отримати кілька штрафів за порушення правил мобілізації: відповідь Міноборони

27 липня, 2024 субота
18:06
Війна з Росією суд, гроші, штраф

Один і той самий військовозобов'язаний за порушення мобілізаційних вимог може отримати кілька штрафів. Такою є офіційна відповідь Міністерства оборони України

Зміст

У відомстві підтвердили, що порушення одразу кількох вимог мобілізаційного законодавства може призвести до накладання одразу декількох штрафів. Таке роз'яснення надала пресслужба міністерства у відповідь на запит DW.

"Невиконання громадянином України в особливий період двох і більше обов’язків, які передбачені правилами, вважається вчиненням двох і більше адміністративних правопорушень, що передбачає накладення адміністративних стягнень за кожне таке правопорушення окремо", - йдеться у відповіді міністерства.

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Як розʼяснили в Міністерстві оборони, дотримання правил військового обліку означає виконання цілої низки обовʼязків.

Серед них:

  • перебування на військовому обліку,
  • прибуття на вимогу в ТЦК у зазначений термін,
  • проходження медогляду, військової підготовки,
  • повідомлення ТЦК про зміну персональних даних, про втрату військово-облікового документа,
  • уточнення даних протягом 60 днів,
  • визначених змінами до мобілізаційного законодавства,
  • наявність при собі військово-облікових документів та документів на посвідчення особи та їхнє предʼявлення за вимогою тощо.

Також у відомстві наголосили, що у разі, якщо громадянин вчинив кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом чи посадовою особою, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне з вчинених правопорушень.

"До основного стягнення в цьому разі може бути приєднане одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень", - роз'яснили в МОУ.

Штраф можуть стягувати примусово

У пресслужбі Міноборони також наголосили, що такий штраф має бути сплачений не пізніше як через 15 днів - або з дня вручення постанови про накладення штрафу, або з дня повідомлення про те, що оскарження штрафу суд лишив без задоволення.

У разі несплати штрафу у встановлений строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби. Тоді вже з правопорушника має стягуватися подвійний розмір штрафу та витрати на облік зазначених правопорушень. Дії державних та приватних виконавців регулюються законом України "Про виконавче провадження", наголошують у Міноборони.

"Зокрема, у рамках виконавчого провадження державний виконавець має право накладати арешт на гроші та інші цінності боржника, зокрема на гроші, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, на рахунки в цінних паперах, на електронні гроші, які зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей", - підтвердили в Міноборони.

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Стягнення об’єктів нерухомого майна, незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості здійснюється у разі відсутності у боржника достатніх грошей чи рухомого майна. В першу чергу йтиметься про окрему від будинку земельну ділянку, інші приміщення, які належать боржнику. В останню чергу - про житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник, наголосили у Міноборони.

"Державний виконавець самостійно визначатиме обсяг необхідних дій для примусового виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення залежно від того чи є можливість стягнути штраф за рахунок грошей боржника, рухомого майна чи нерухомого майна боржника. При цьому, не може бути звернене стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно розташоване, якщо сума до стягнення не перевищує приблизно 160 тисяч гривень", - резюмується у поясненні пресслужби МОУ.

  • 16 липня сплив 60-денний термін, відведений військовозобов'язаним громадянам України для оновлення військово-облікових даних: мобільного телефону, фактичного місця проживання та електронної пошти (за наявності). Зробити це, згідно зі змінами до мобілізаційного законодавства, які набули чинності 18 травня, мали усі чоловіки віком 18-60 років та деякі категорії жінок через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), центри надання адмінпослуг або мобільний застосунок Резерв+.
  • Порушення процедури оновлення даних загрожуватиме військовозобов'язаним не лише адміністративним розшуком та затриманням для доставлення в ТЦК, але й штрафом, розміром від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.
Теги:
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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