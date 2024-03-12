Актуальний макіяж у 2024 році: топ-5 makeup-трендів

Ми розглянемо найгарячіші тренди у макіяжі на 2024 рік. Від ультрамодних кольорів до б'юті новинок – дізнайтеся про те, що буде в центрі уваги цього сезону в світі краси.

Колірна гама

Підходів до вибору кольору макіяжу дуже багато: від більш натуральних відтінків, до екстремальних темних, тож кожен може знайти саме те, що до душі. Натуральний макіяж із нюдовими відтінками вже не перший рік у моді, його обожнюють мільйони дівчат у всьому світі.

Щороку Інститут кольору Pantone визначає головний відтінок, який буде ключовим у світі моди, дизайну та мистецтва. У 2024 ним став - Pantone 13-1023 PeachFuzz, що перекладається як "персиковий пух". Цей ніжний відтінок персика можна використати у тінях, рум'янах, помадах та інших елементах.

Тренд "soft goth makeup" залишається актуальним та продовжує завойовувати серця на подіумах, вулицях та у соцмережах. Цей стиль макіяжу в темних тонах дозволяє експериментувати та вписати його у свій унікальний образ по-різному. Наприклад, ви можете створити графічний омбре ефект для губ. Також можна поєднати інтенсивний смокі-айз з червоними губами, щоб створити ефектний образ, аналогічний дизайну Saint Laurent або голлівудських дів.

Варто зазначити, що крім згаданих вище кольорів, у макіяжі будуть актуальні й інші відтінки. Подробиці ви дізнаєтесь у матеріалі далі.

Фото: Колаж Еспресо TV

Тренди макіяжу у 2024 році

У 2024 році світ краси матиме свої інновації, а також візьме щось із минулих років. Нехай ці ключові акценти стануть джерелом натхнення для ваших творчих експериментів та особистим вираженням у світі краси.

Натуральність та нюд

У цьому році натуральний макіяж залишається одним із головних трендів, а це свідчить про те, що природна краса надалі залишається в моді. Легкі флюїди та текстури, акцент на бездоганну шкіру – це те, що зробить ваш щоденний макіяж неповторним та актуальним.

Мінімальна корекція, природні відтінки, укладені гелем брови, блиск або нюдова помада на губах та коричнева туш для вій - ось ключові елементи "макіяжу без макіяжу". Цей образ не лише дозволяє швидко бути готовою вранці, а й виглядає чудово протягом усього дня, надаючи свіжість образу та природну красу.

Для створення нюдового макіяжу рекомендується використовувати бежеві, пудрові, персикові та інші природні кольори на повіках. Додайте рідкий тон та обов'язково рум'янець для підкреслення природної свіжості обличчя. Не забудьте про підкреслення натуральної форми брів, які варто зачесати гелем, адже саме цей елемент надає образу завершений та гармонійний вигляд.

Багатофункціональні рум'яна

Якщо ви думаєте, що рум'яна наносять чітко лише на одну зону обличчя, тоді ви помиляєтесь. Світові тренди у макіяжі цього року демонструють зміщення від яскравого контурингу до більш природних і свіжих образів. Монохромний макіяж став новим хітом серед зірок, інфлюенсерів та моделей на фешн показах. Тепер для корекції обличчя деякі візажисти рекомендують використовувати виключно рум'яна!

Щоб досягти ефекту омолодження та округлити обличчя, наносимо рум'яна у центр щічок. А щоб створити візуально видовжене та підтягнуте обличчя, додайте рум'ян на вилиці та розтушуйте їх у напрямку до скронь. Так, компанії Rabanne і Versace на показах показали моделей, у яких рум'яна було нанесено на яблучка щік та добре розтушовано.

Не соромтеся наносити рум'яна на повіки, ніс та підборіддя - це лише додасть обличчю більше свіжості та природності.

Матовий смокі-айс

"Смокі-айз" або "smokey eyes" - це класичний макіяж очей, який вражає своєю загадковістю та елегантністю. Цей стиль макіяжу полягає в тому, щоб створити ефект димчастого обрамлення очей, використовуючи різні відтінки та текстури тіней. Смокі-айз може бути як легким та ненав'язливим, так й інтенсивним, залежно від бажаного ефекту. Цей стиль підходить для будь-яких заходів, від повсякденних образів до вечірнього виходу.

У 2024 році матовий ефект або легкий глянець по центру ока стануть особливо популярними в цій техніці макіяжу, зазначила у матеріалі 24 Каналу візажистка Ірина Легкобит. Ця тенденція додає обличчю вишуканості та оригінальності, підкреслюючи природну красу. Матові тіні надають глибини та інтенсивності погляду, водночас зберігаючи природність.

Геометрія та стрілки

У 2024 році графічні стрілки залишатимуться дуже актуальними у світі макіяжу, адже вони додають образу виразності та сучасності. Floating eyeline – досить нова інтерпретація класичного елемента макіяжу, що надає можливість виразити свою креативність та експериментувати зі стилем.

Класику ніхто не забирає, але замість простого нанесення підводки вздовж лінії росту вій, ця тенденція дозволяє створювати стрілки різних форм. Наприклад, лінії можуть бути подвійними або наноситись на різних частинах повік. Модні бренди Eckhaus Latta та Jil Sander стали одним із джерел натхнення та унікальних геометричних елементів у цьому напрямку.

Фото: realsimple.com

Блиск та сяйво

Блискітки та глітер — елементи, які періодично з'являються та зникають з трендів у світі макіяжу. У 2024 році ці ефектні акценти повертаються на вершину популярності, даруючи можливість створювати яскраві та виразні образи. Використання срібної та золотої палітри надасть обличчю сяючого вигляду, який не залишить байдужим нікого.

Хайлайтери та блискітки — це чудовий спосіб додати блиску та акцентувати увагу на певні частини обличчя, виглядатиме чудово як у повсякденному, так і вечірньому макіяжі. Хайлайтер також допоможе створити ефект світлового відбиття, що робить шкіру сяючою та привабливою.

Фото: Колаж Еспресо TV