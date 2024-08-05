АРМА отримало в управління земельні ділянки екснардепів Медведчука та Козака
Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) передали в управління земельні ділянки у Києві, якими через довірених осіб володіли брати екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака
Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
Вона посилається на отриманий лист від прокурора з відповідною ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва.
Зокрема, в управління АРМА передали корпоративні права ПП "Орест", ТОВ "Осокорки-7", ТОВ "Академ-Клуб", ПП "Фірма "Вікторія" та земельні ділянки площею 49 га.
"Я вже надала доручення Центральному міжрегіональному управлінню АРМА здійснити огляд заарештованого майна. Вже скоро ми оголосимо конкурс на обрання оцінювача та передання активу в управління", - зазначила Олена Дума.
- 30 липня нову партію майна братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн передали в управління державі.
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