"Багатоповерхівки підключають поступово": Кличко назвав терміни появи опалення в оселях киян

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Підключення до тепла всіх будинків триватиме до 7 днів, адже у столиці функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання у Європі - 2,7 тис. км тепломереж, теплоелектроцентралі, 160 задіяних в опалювальному процесі котелень", - написав Кличко.

За його словами, увімкнення опалення в коротші терміни технологічно неможливе, тому що різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень.

Мер зазначив, що будинки, які отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

Також Кличко нагадав, що опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочався в столиці 14 жовтня. Наразі до опалення підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.