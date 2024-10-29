У Києві 30 жовтня розпочинається опалювальний сезон
У столиці із середи, 30 жовтня, почнуть вмикати опалення для житлових будинків. Таке рішення влада міста ухвалила, враховуючи подальше суттєве похолодання
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", - йдеться у повідомлення.
Кличко додав, що для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва - однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів.
- Тим часом у Львові опалювальний сезон розпочався раніше - 28 жовтня.
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