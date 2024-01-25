Білорусь розпочала розслідування проти журналіста "Радіо Свободи" та низки аналітиків
Слідчий комітет Білорусі розпочав "спецрозслідування" проти журналіста й аналітика "Радіо Свободи" Юрія Дракахруста, а також проти низки інших аналітиків
Про це пише "Радіо Свобода".
Зазначається, що журналіста підозрюють у:
- "розпалюванні расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі, чи ворожнечі, вчинене групою осіб",
- "закликів до санкцій, інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинених з використанням засобів масової інформації та мережі Інтернет",
- "змова або інші дії, вчинені з метою захоплення або утримання державної влади неконституційним шляхом",
- "учасники екстремістського формування з метою вчинення злочину екстремістського характеру",
- а також співучасть у перших двох зазначених злочинах.
"Загалом СК Білорусі почав спецрозслідування щодо 20 людей, яких називає "аналітиками Ціхановської". Як стверджують у відомстві, вони "долучилися до змови з метою захоплення державної влади в Білорусі неконституційним шляхом і приєдналися до екстремістських формувань", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, до списку увійшли Григорій Астапеня, Філіп Біканов, Олександр Добравольський, Андрій Казакевич, Анна Красуліна, Євген Крижановський, Дзяніс Кучинський, Вероніка Лапуцька, Олександр Лагвінець, Анна Любакова, Василь Наумов, Марія Рогава, Пьотр Рудьковський, Алеся Руднік, Наталія Рабова, Павло Усау, Тетяна Чулицька, Олександр Шлик, Катерина Шматіна.
- Комітет держбезпеки Білорусі заявив про нібито планування вбивств білоруських державних діячів та журналістів спецслужбами України.
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