Режим Лукашенка звинуватив Україну нібито у підготовці вбивств журналістів та держдіячів

Про це сказав заступник начальника Слідчого управління Комітету держбезпеки Костянтин Бичек на пропагандистському телеканалі "Білорусь 1", передає БелТА.

Він розповів, що білоруські правоохоронці нібито припинили діяльність мережі українських агентів, які, за його словами, займалися перекиданням до Білорусі вибухівки та зброї.

"Під час розслідування встановлено та вилучено схованки з вибуховими речовинами. Отримано дані про їх можливе використання при підготовці та скоєнні вибухів на підприємствах нафтопереробної промисловості, підготовці скоєння вбивств державних діячів та журналістів", - сказав Костянтин Бичек.

КДБ Білорусі буцімто встановив особи співробітників спецслужб України, які, як вони вважають, керували діяльністю групи.

Слідче управління КДБ заявило про порушення та розслідування кримінальної справи за держзраду, агентурну діяльність та акт тероризму.

Довідково. За законами Білорусі, санкція статті за акт тероризму передбачає покарання у вигляді смертної кари.