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Режим Лукашенка звинуватив Україну нібито у підготовці вбивств журналістів та держдіячів

19 січня, 2024 п'ятниця
06:40
Світ білорусь та Україна

Комітет держбезпеки Білорусі заявив про нібито планування вбивств білоруських державних діячів та журналістів спецслужбами України

Про це сказав заступник начальника Слідчого управління Комітету держбезпеки Костянтин Бичек на пропагандистському телеканалі "Білорусь 1", передає БелТА.

Він розповів, що білоруські правоохоронці нібито припинили діяльність мережі українських агентів, які, за його словами, займалися перекиданням до Білорусі вибухівки та зброї.

"Під час розслідування встановлено та вилучено схованки з вибуховими речовинами. Отримано дані про їх можливе використання при підготовці та скоєнні вибухів на підприємствах нафтопереробної промисловості, підготовці скоєння вбивств державних діячів та журналістів", - сказав Костянтин Бичек.

КДБ Білорусі буцімто встановив особи співробітників спецслужб України, які, як вони вважають, керували діяльністю групи.

Слідче управління КДБ заявило про порушення та розслідування кримінальної справи за держзраду, агентурну діяльність та акт тероризму.

Довідково. За законами Білорусі, санкція статті за акт тероризму передбачає покарання у вигляді смертної кари.

  • Внесення змін до нової військової доктрини Білорусі із включенням пункту про можливе використання тактичної ядерної зброї, ймовірно, свідчить про розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році.

Кримінал
Україна
Білорусь
Війна з Росією
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