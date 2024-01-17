В ISW пояснили, навіщо Білорусь внесла тактичну ядерну зброю до військової доктрини

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що проєкт нової військової доктрини Білорусі вперше передбачає застосування російської тактичної ядерної зброї.

Експерти ISW наголошують, що поки незрозумілі особливості того, як нова доктрина регламентує використання тактичної ядерної зброї.

Водночас експерти не виявили жодних ознак того, що Росія чи Білорусь прагнуть ядерної ескалації, і продовжують вважати, що застосування ядерної зброї Росією чи Білоруссю залишається малоймовірним.

Що відомо про ядерну зброю в Білорусі

25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

Вж у червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.

Пізніше Путін повідомив, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.

У середині червня Лукашенко заявив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ.

27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.

16 січня 2024 року Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ.