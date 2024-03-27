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Біонічний протез: в Україні виконали складну операцію

27 березня, 2024 середа
17:29
Суспільство поранення, протезування

Біонічний протез для воїна. Такий сучасний імплант – це вершина технологій. Завдяки спеціальним сенсорам він може відтворювати звичні рухи

Про унікальну операцію та як працює такий протез  - розкажуть журналісти Еспресо.

Олександр Зозуляк, якого лікарі називають унікальним, втратив ліву руку в 2015 році  під час бойових дій під Дебальцевим. У Центрі складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки йому зробили дві спеціальні операції, завдяки яким, він може керувати протезом, як власною рукою.

"Я можу використовувати одночасно різні рухи, тобто піднімання, опускання, повороти в будь-яку сторону, розжимання-зжимання і різні рухи, охвати", - каже Олександр.

"Система, вона складається з 16 датчиків, складається з такої платки, яка влаштовується в лікоть, цей шнур підключається з датчиками до плати, плата обробляє інформацію, яка від датчиків є, і передає їх в електричний сигнал на сам протез. В процесі протез навчається нашим новим можливостям, якщо змінюються певні сигнали, то він це все запам’ятовує, розуміє і потім ми все підналаштовуємо, щоб нам було зручно", - розповідає чоловік. 

Такий надсучасний протез допомагає і в побуті, і в роботі. Операцію проводять на м’язових та нервових тканинах. Після хірургічного втручання спеціалістів, у пацієнта з’являється більше м’язів, які керують протезом. Завдяки цьому, можна вільно застосовувати не тільки плечовий суглоб та лікоть, а й кисть руки та пальці.  

Олександр Галузинський, медичний директор Центру, вивчає усі можливі функції протезу,  який можна підлаштувати під потреби конкретної людини за допомогою спеціальної програми. 

"Крім того, що ми йому вживили імплант в кістку, ми ще зробили спеціальну операцію - називається таргетна м’язева реанорвація. Це перенаправлення нервів у ампутаційні кукси для того, щоб більш ефективно можна було працювати біонічним протезом, тобто це хірургічне втручання для підготовки до користування біонічним протезом", - говорить Олександр Галузинський.

Олександр Зозуляк: "Показую цю програму, бачить вона мою руку, показує всю конфігурацію, тут є налаштовані хвати, їх можна добавляти, видаляти, є різні можливості, я зараз нічого не роблю, але можу через програму керувати різними рухами, це все я роблю через програму".

Центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки працює майже рік, усю допомогу українським захисникам тут надають безоплатно. За цей час лікарі провели більше 30-ти оперативних втручань і зупинятись на цьому не збираються. Гальмує процес тільки обмежене фінансування. Адже установа працює завдяки донатам людей. Вартість тільки комплектів імплантів, які вживляються в кістку - близько 30 тисяч євро. 

“Технологія достатньо дорога, такий її кейс, якщо ми говоримо про операційні втручання, імпланти - це все коштує близько 150 тисяч євро. Сума немаленька - але якщо говорити про відновлення руки, то що може бути важливішим для людини, ніж рука, якщо ми говоримо про опорно-руховий апарат”, - каже Олександр Галузинський.

Державне фінансування не покриває всіх потреб у протезуванні поранених захисників на російсько-української війни. Тож сьогодні, оборонці, які повертаються з фронту, сподіваються саме на допомогу благодійників та волонтерів.




 
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