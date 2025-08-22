"Брокард-Україна": бізнес із людським обличчям. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"

Бізнес під обстрілами: як втриматися і не зламатися

До лютого 2022 року компанія мала 98 магазинів у 26 містах. Війна принесла втрати: частина магазинів залишилася на окупованих територіях, кілька було знищено внаслідок обстрілів – у Харкові, Херсоні, Кременчуці. Загалом було втрачено понад 30% мережі – але не воля до боротьби за майбутнє. Замість того, щоб поставити діяльність на паузу, "Брокард-Україна" обрала шлях адаптації та розвитку. У відносно безпечних регіонах компанія відкривала нові магазини. Одночасно тривали процеси модернізації існуючих торгівельних просторів – із вдосконаленими сервісами та новими підходами до роботи з клієнтами. Були налагоджені нові логістичні ланцюги. Це дозволило бізнесу не тільки втриматися на плаву, а й розвиватися.

"Ми втрачали торгові точки, вирішували логістичні задачі, допомагали воїнам і при цьому не припиняли працювати для клієнтів. Бо віримо: навіть у найтемніші часи потрібні світло, турбота і краса", – зазначає директорка компанії Людмила Севрюк.

Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»

Команда – серце компанії

У фокусі компанії завжди були люди. Компанія зробила все, щоб зберегти команду, яку створювала роками. Частину працівників – вимушених переселенців з окупованих і небезпечних регіонів – перевели у магазини в інших містах. Співробітникам офісу надали змогу працювати дистанційно з будь-якої країни. Внутрішня комунікація була посилена – корпоративний Telegram-канал, дайджест новин, неформальні зустрічі "Чаювання з директором", які перейшли в онлайн. Саме зв’язок з колегами, відчуття належності до команди допомогли багатьом працівникам зберегти стійкість.

"Ми зберегли головне – людей. І саме тому маємо майбутнє", – впевнена Людмила Севрюк.

В "Брокард-Україна" будують середовище довіри, зворотного зв’язку і розвитку. Підтримка ініціатив, професійне зростання, горизонтальна взаємодія – те, що тримає команду разом навіть під час шторму. Окрема гордість компанії – система розвитку персоналу. Десятки освітніх курсів, можливість висувати власні ідеї, долучатися до реалізації тестових проєктів, пропонувати та втілювати зміни – усе це створює середовище, в якому ініціатива, творчість і відповідальність мають справжню цінність.

"Ми не боїмося слухати своїх людей. Багато з найвдаліших рішень народжуються саме з ініціатив "знизу"", – підкреслюють у компанії.

Клієнт у центрі уваги

Незалежно від зовнішніх обставин головною метою "Брокард-Україна" залишається забезпечення якісного, комфортного й персоналізованого сервісу для клієнтів. І саме тут цифрові рішення стають справжніми помічниками.

Інновації для компанії – це не просто технологічний апгрейд. Вони дають змогу краще розуміти потреби клієнтів, формувати персоналізовані рекомендації та будувати новий формат beauty-простору – емоційного, сучасного, адаптованого до викликів часу.

Уже під час війни компанія оновила інтернет-магазин BROCARD.UA, запустила мобільний застосунок, який наразі має понад 1,3 мільйона завантажень. Його зручність та простота дозволили клієнтам отримувати улюблені продукти незалежно від місця проживання. Також компанія впровадила електронні подарункові сертифікати eCard, які дають можливість зробити приємний сюрприз у будь-який момент, у будь-якому місці та на будь-якій відстані від "адресата".

В магазинах мережі постійно впроваджуються новітні технології – наприклад, апарати для експрес-діагностики стану шкіри, діагностика шкіри голови та волосся Штучний інтелект та нова CRM-система дозволяє створювати максимально персоналізовані пропозиції – відповідно до звичок і вподобань кожного клієнта.

"Ми не просто продаємо косметику. Ми допомагаємо людям відчути турботу, підтримку, впевненість у собі – навіть у важкі часи", – кажуть у команді.

Новий рівень магазинів: простори краси майбутнього

"Онлайн – це зручно. Але емоції, які дарує офлайн, живе спілкування з консультантами та атмосферу магазину нічим не заміниш. Ми будуємо нові простори для цього досвіду", – наголошує Людмила Севрюк.

У 2025 році компанія готується до відкриття найбільшого магазину люксової парфумерії та косметики в Україні – BROCARD Beauty Garden в київському ТРЦ Respublika Park. Концепція "сад" об’єднає природу й технології, естетику і функціональність. Це буде не просто магазин, а простір краси, де клієнт отримує емоцію та натхнення.

Також продовжується розвиток нішевої парфумерії. У 2025 році було відкрито два нових BROCARD Niche Bar у Києві та оновлено існуючий – в Одесі.

Благодійність з ароматом надії

Ще один доказ людяного підходу – проєкт Soul of Ukraine. Цей аромат став символом співпереживання: кошти з його продажу перераховуються до фонду "Я буду твоїм тилом" на допомогу вимушено переселеним родинам і сім’ям із дітьми з прифронтових територій. Уже зібрано понад 533 000 грн, які спрямовано на ліки, продукти та гігієну для родин із Херсонщини, Запорізької, Донецької та Харківської областей та інших постраждалих регіонів.

Від самого початку війни компанія системно підтримує Збройні Сили України, зокрема ГУР. Понад 280 мільйонів гривень було направлено на потреби армії і цей процес триває. Ще 5 млн грн було передано фонду "Повернись живим".

Незалежність – це не дата в календарі, а щоденний вибір

Для "Брокард-Україна" незалежність – це не тільки право працювати у власній країні, а й відповідальність перед суспільством. Працювати прозоро. Дбати про команду. Вдосконалювати клієнтський досвід. Бути готовими змінюватися й надихати інших. Підтримувати країну, людей, військо. Вірити в силу краси, людяності та добра. Доводити, що навіть у найтемніші дні можна створювати світло.

Саме ця внутрішня стійкість, увага до людей, прагнення до інновацій та довіра до команди стали основою того, що у найважчі часи компанія не просто вижила – вона стала сильнішою.