Буданов: якщо ми не змінимося, Україна зникне

Про це він заявив в етері телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо можливості реалізації "грузинського сценарію" в Україні – тобто спроби розвороту в бік Росії – Буданов категорично заявив, що наразі це неможливо.

"Станом на зараз - ні. Точно ні. Це неможливо. Адже навіть, якщо хтось би захотів повернути, скажімо, в бік Росії - це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо в нашому суспільство, ще раз це підтверджують", - пояснив він.

Водночас начальник ГУР попередив: якщо держава не зробить висновків і не почне змінюватися, наслідки можуть бути серйозними.

"Як я казав до цього: якщо всі ми не змінимось і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі. Мова йде далеко не про найприємніші, як то кажуть", - підкреслив Буданов.

Хобі начальника ГУР

Буданов навів приклад з історії, згадавши про країни, які припинили своє існування протягом останніх 150 років.

"От я колекціоную марки, я філателіст... Це хоббі виникло не так давно, 150 років тому максимум: більшість марок 1900-х років. Передивляючись свою колекцію, я в якийсь момент зрозумів, що дуже багато країн, марки яких роздивляюсь, вже не існують. А це було не так давно. Тож, всі ці розмови про те, що "не може якась країна просто взяти і зникнути через ті чи інші події" - це брехня. Навіть десь сім країн в Європі припинили існування. Тому треба всерйоз замислюватись над тим, що ми робимо і куди ми маємо рухатись", - наголосив він.

Буданов також підкреслив, що українці повинні самостійно сформулювати свою стратегічну мету, а не чекати, поки її нав'яжуть ззовні.

"Ми маємо чітко визначити самі для себе: якщо ми цього не зробимо - нам це спробують нав'язати. Тож краще зробити самим свою стратегічну мету: хто ми, куди йдемо. І тоді вже обирати інструменти, які нам потрібні для досягнення цього. Бо інакше можна просто бути сюжетом чергової марки, умовно кажучи", - підсумував начальник ГУР.