Молдова, Грузія, Казахстан та Азербайджан: в ГУР попередили, що імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України

Про це він сказав в інтерв’ю азербайджанському журналісту Ільхаму Ісмаїлу.

Юсов підкреслив, що Україна захищає право кожного народу жити вільно та робити власний вибір.

"Якщо говорити про геополітичний та історичний контекст, а також про демократію та європейський вимір, то, безумовно, сьогодні Україна захищає ідею інтеграції до Європейського Союзу й платить за це високу, важку ціну", — наголосив він.

Представник ГУР зазначив, що з урахуванням історичних паралелей та сучасного курсу Кремля імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України, а й для інших держав — зокрема, Молдови, Грузії, Казахстану та Азербайджану.

"Кожна ракета, кожен безпілотний літальний апарат, знищені українцями під час російської агресії, означають, що цей арсенал не полетить до жодної мирної країни", — підкреслив Юсов.

Представник ГУР також наголосив, що Азербайджан протистоїть російському імперіалізму та демонструє здатність дати гідну відповідь агресорам.