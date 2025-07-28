Молдова, Грузія, Казахстан та Азербайджан: в ГУР попередили, що імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України
Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України, а й для інших держав — зокрема, Молдови, Грузії, Казахстану та Азербайджану
Про це він сказав в інтерв’ю азербайджанському журналісту Ільхаму Ісмаїлу.
Юсов підкреслив, що Україна захищає право кожного народу жити вільно та робити власний вибір.
"Якщо говорити про геополітичний та історичний контекст, а також про демократію та європейський вимір, то, безумовно, сьогодні Україна захищає ідею інтеграції до Європейського Союзу й платить за це високу, важку ціну", — наголосив він.
Представник ГУР зазначив, що з урахуванням історичних паралелей та сучасного курсу Кремля імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України, а й для інших держав — зокрема, Молдови, Грузії, Казахстану та Азербайджану.
"Кожна ракета, кожен безпілотний літальний апарат, знищені українцями під час російської агресії, означають, що цей арсенал не полетить до жодної мирної країни", — підкреслив Юсов.
Представник ГУР також наголосив, що Азербайджан протистоїть російському імперіалізму та демонструє здатність дати гідну відповідь агресорам.
- У суботу, 26 липня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, за оцінками НАТО та США, Росія може бути готова до конфронтації з Заходом уже у 2027 році, і Польща, ймовірно, стане першою ціллю на цьому шляху.
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