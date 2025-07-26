За оцінками НАТО, Росія готується напасти на Польщу у 2027 році, - Туск

Про це інформує Polska Agencja Prasowa.

Під час зустрічі з громадянами в місті Паб'яниці (Лодзьке воєводство) Туск закликав Польщу та всю Європу бути готовими до можливих загроз у найближчі два роки.

Він зазначив, що кожен день, а "останнім часом і кожна година приносить якусь несподіванку, або якусь подію, або несподівані слова, не кажучи вже про несподівані зустрічі або візити в різні місця".

"Ми живемо в такий історичний момент, коли серйозність, така максимальна відповідальність за Польщу, за те, що відбувається в країні та навколо країни, є абсолютно безперечною необхідністю", – наголосив Туск.

Туск повідомив, що нещодавно провів розмову з головнокомандувачем силами НАТО в Європі генералом Алексом Гринкевичем.

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"Я очікував точної інформації і я її отримав, а саме, що за всіма оцінками в НАТО і в США, Росія і Китай будуть готові до конфронтації в глобальному масштабі вже у 2027 році, через два роки", – підкреслив прем'єр-міністр, додавши, що "Польща і Європа, але Польща в першу чергу, повинні бути готові до різних подій у наступні два роки".

За його словами, вже зараз існують загрози гібридної агресії на польському кордоні, що свідчить про те, що Росія "готується до цього 2027 року".

"Коли я чую активістів крайніх правих, наприклад, на польсько-німецькому кордоні – ідеться не лише про Бонкевича чи представників "Конфедерації", – коли чую також заяви окремих політиків, зокрема й головної опозиційної партії, а подекуди навіть слова новообраного президента, то в цих висловлюваннях лунає тон, який має викликати серйозне занепокоєння в кожного патріота", – пояснив Туск.

Він додав, що "там більше немає місця для серйозного попередження про реальні загрози з боку Росії, а коли вони відкривають рота, то радше говорять про те, що Україна погана".

Як зазначив голова польського уряду, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі.

"Я даю обіцянку тут, перед вами та перед Польщею в цілому. Протягом цих двох років, які у нас попереду (...) максимально використати для стабілізації ситуації в Польщі", – підсумував прем'єр-міністр.