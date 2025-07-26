Країни Європи правильно готуються до можливого розширення війни з боку РФ, - опозиційний експерт Морозов

Про це заявив російський опозиціонер, політичний аналітик, який перебуває у Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Пів року тому ще запитували експертів: а що там з "партією миру", "партією війни"? Як показала зараз історія трампівської ініціативи, на яку Кремль відгукнувся певним чином, - жодної "партії миру" нема і ніякий Кирил Дмитрієв чи якісь "загадкові персонажі№ російської політичної сцени не є не лише самостійними прихильниками миру, а й навіть не є реальними групами", - вважає він.

На думку Морозова, немає сумнівів, і просто наочно видно, що впродовж року посилюється ФСБ і весь контур спецслужб у політиці та всьому господарсько-економічному житті.

"Це було і раніше, звісно. Але зараз добре видно, що не просто ФСБ, а збігається позиція з багатьох питань без жодних конфліктів у "веж" - збігається позиція в адміністрації президента, ФСБ, заради безпеки, міністерства юстиції й решти. Зараз уже неможливо говорити, що в уряді Росії є якісь технократи, на яких згодом можна буде поглянути з надією, що, можливо, вони закінчать цю війну чи перейдуть до якоїсь іншої форми - ні", - вважає експерт.

Політаналітик додав, що в уряді РФ остаточно залишилися люди, які просто послідовно адаптують економіку до війни, до ізоляції та самоізоляції.

"Вони цілком віддані путінізму як ідеології. Там не видно нікого, хто мав би іншу позицію сьогодні, всі вони абсолютно втягнуті активно в освоєння окупованих територій згідно з путінською доктриною. Тут нема вже, як на мене, жодних причин дивитися на це по-іншому. Коли ми говоримо, що така опричнина завжди закінчується якимсь руйнуванням і вона не може підійматися в репресіях нескінченно високо у своєму градусі, - це так", - сказав він.

На його думку, існує питання: коли й чим закінчиться це чергове й остаточне панування силових структур?

"Я б сказав, що це є небезпекою і що європейські країни правильно готуються до поганих сценаріїв зараз, до таких сценаріїв, що путінське і кремлівське безумство вихльосне за межі цієї війни й почнеться її розширення. Я вважаю, що правильні слова, які ми чуємо, правильні оцінки німецьких і британських аналітичних центрів і військових центрів про те, що, якщо раніше казали, що конфлікт із Кремлем можливий близько 2035-го чи 2030 року, то тепер кажуть, що залишилося, можливо, півтора року або два до ситуації, коли політична ситуація буде такою, що небезпека такого конфлікту значно зросте й вимагає великих оборонних кроків зараз", - зазначив Морозов.

Експерт додав, що дуже важливо сьогодні непокоїтися щодо трьох речей.

"Перше: укріплення східного флангу НАТО не повинно відбуватися окремо від підтримування всіх заходів із підтримки обороноздатності України з боку Євросоюзу та з боку США, і взагалі з боку всього глобального альянсу. Тобто необхідно посилювати східний фланг і оборону Європи, але не таким чином, щоб Україна виявилася за межами цього контуру", - наголосив він.

Опозиціонер додав, що другий важливий момент полягає в тому, що не треба надто лякатися кремлівського проникнення в Європу.

"Це перебільшують, і це перебільшення доволі небезпечне, воно створює враження, буцімто Кремль всемогутній. Ні. Тут потрібна певна мобілізація європейських країн – урядів і суспільств, - для того, щоб показати, що демократія стоятиме, вона не піддасться ні на який "правий поворот" – ультраправий радикальний. Ядро демократії та ліберальної культури збережеться в Європі", - зазначив Морозов.

На його думку, це важливо для України.

"Тому що, якщо сама Європа "поїде з гори", на що тоді спертися Україні в її боротьбі та спротиві – вона залишиться в ідейному сенсі слова сама, і це погана історія. І третій важливий момент: яку б риторику Дональда Трампа ми не чули, наскільки це було б нестійко, треба все більше відділяти цю риторику від того що США робитимуть. Тому що все ж таки міністерство оборони США продовжує взаємодію з Україною та європейськими країнами", - сказав експерт.

Він висловив свою думку щодо того, що буде з американською воєнною присутністю в Європі.

"В якому форматі йтимуть поставки озброєння для України? Казати про те, що вони припиняться повністю - ні українська, ні європейська дипломатія не можуть на це погодитися, зупинитися на цьому й просто зафіксувати. Отже, в якомусь обсязі це буде. Тобто треба продовжувати цю роботу. Надто багато уваги приділяють риториці Трампа. Але ми вже її зрозуміли, минуло шість місяців", - підсумував Морозов.