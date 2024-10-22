Чисельність людей, які проживають в Україні, скоротилась на 10 млн після повномасштабного вторгнення РФ, - ООН

Про це повідомляє Reuters.

За словами голови Фонду народонаселення ООН Флоренс Бауер, серед причин скорочення чисельності населення - еміграція біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні.

"Рівень народжуваності різко впав і наразі становить близько однієї дитини на одну жінку, що є одним з найнижчих показників у світі", - заявила вона.

Бауер підкреслила, що для підтримки стабільної чисельності населення потрібен показник 2,1 дитини на жінку.

За даними ООН, чисельність населення України на момент розпаду Радянського Союзу в 1991 році становила понад 50 млн. У 2021 році її населення становило близько 40 млн.

Бауер підкреслила, що для точного підрахунку впливу війни на населення України доведеться почекати до завершення війни, коли нарешті можна буде провести повний перепис населення.

"Важко назвати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв", - додала вона, зауваживши, що найбільша частка скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном.