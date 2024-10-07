В липні цього року чисельність населення України склала 35,8 млн людей, - уряд
За даними МОЗ, станом на липень 2024 року чисельність населення України склала 35, 8 млн людей: у Мінсоцполітики назвали причини скорочення їхньої кількості
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров заявив, посилаючись на прогнози Інституту демографії та соціальних досліджень, що до 2051 року чисельність населення України може скоротитися до 25,2 млн людей.
Він зазначив, що станом на 1 січня 2022 року чисельність населення України становила 42,6 млн, натомість у липні 2024 року - 35,8 млн.
Це різке скорочення пов’язане з низкою демографічних проблем, про які розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
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Серед ключових чинників Марчак назвала надзвичайно низьку народжуваність - 0,9 дитини на одну жінку, при нормі відновлення 2,2.
Крім того, за її словами, на скорочення населення впливає також висока передчасна смертність та інтенсивне демографічне старіння - 22% населення віком 65+ років, співвідношення працюючих до пенсіонерів 1:1, а також масова еміграція, спричинена війною, - за оцінками, близько 5 млн українців зараз перебувають за кордоном.
Так, враховуючи втрати територій, загальна чисельність населення України оцінюється приблизно в 31 млн на підконтрольній території та близько 5 млн на тимчасово окупованих територіях.
- Раніше демографка Елла Лібанова казала, що, за найбільш оптимістичним прогнозом, через 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більш як 35 млн людей. На її думку, Україна й через 10 років буде бідною країною, а мільйони чоловіків у разі відкриття кордонів виїдуть до своїх жінок.
- Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, зазначив, що на підконтрольній Україні території зараз перебуває приблизно 34-35 млн українців.
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