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День батька - 2024: дата, історія та традиції свята

16 червня, 2024 неділя
10:00
Суспільство День батька

День батька - це особливе свято, яке відзначається у багатьох країнах світу, щоб вшанувати та висловити вдячність татусям за їхню любов, турботу та підтримку

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Це свято нагадує нам про важливу роль батька у житті кожної людини, про його підтримку, любов та безцінні життєві уроки, які він передає своїм дітям, формуючи їхнє майбутнє та надихаючи на досягнення нових вершин. Особливо значущим це відзначення стало під час війни, коли сотні тисяч чоловіків захищають своїх дітей, родини та Україну від російських окупантів, демонструючи мужність, силу, хоробрість та відданість.

У 2024 році День батька українці відзначатимуть у неділю, 16 червня.

Історія свята

Насправді припущень та версій походження свята досить багато, але достеменно відомо про те, як День батька почали відзначати в США. Історія бере свій початок у 1910 році у невеликому місті штату Вашингтон. Ініціатором цього свята стала Сонора Смарт Додд, яка хотіла вшанувати свого батька, ветерана громадянської війни Вільяма Джексона Смарта, який самотужки виростив шістьох дітей після смерті своєї дружини.

Однак офіційне визнання свята відбулося набагато пізніше. У 1966 році президент Ліндон Джонсон підписав прокламацію, яка проголосила третю неділю червня національним Днем батька. У 1972 році президент Річард Ніксон підписав закон, який зробив цей день офіційним святом у США.

Деякі дослідники вважають, що традиція вшанування батьків існувала ще в стародавні часи. У багатьох культурах були обряди і свята, присвячені батькам та патріархам родин. Наприклад, у стародавньому Римі святкували день під назвою Parentalia, присвячений пам'яті предків.

Крім того, у християнстві вшановували святого Йосипа, земного батька Ісуса Христа. Свято на його честь відзначається 19 березня і має певну схожість із сучасним Днем батька. Ця дата є вшануванням батьківської ролі та турботи.

День батька в Україні та інших країнах

День батька відзначається у різних країнах світу, хоча дата святкування може відрізнятися. Так, наприклад, у США, Канаді, Великобританії та Індії відзначають цей день у третю неділю червня. Це також стосується України, на державному рівні свято запровадили згідно з Указом Президента №274/2019 Петра Порошенка від 18 травня 2019 року. У тексті Указу прописано:

З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей постановляю: установити в Україні День батька, який відзначати щороку в третю неділю червня.

Австралія та Нова Зеландія святкують День батька в першу неділю вересня. А в Німеччині День батька відзначається в день Вознесіння Ісуса Христа, яке припадає на сороковий день після Великодня.

Фото: Freepik

Як відзначити День батька

День батька - це чудова можливість для дітей та дорослих висловити свою вдячність і любов до батьків. Ось кілька ідей, які допоможуть зробити цей день особливим:

  • Однією з найпоширеніших традицій є дарування подарунків і листівок. Це може бути щось особливе, що відображає інтереси та захоплення вашого батька, або щось зроблене власними руками.
  • Цей день – це чудовий привід зібратися всією родиною. Ви можете влаштувати пікнік, вечерю або просто провести час разом, насолоджуючись компанією одне одного.
  • Багато сімей віддають перевагу активному відпочинку на свіжому повітрі. Це може бути риболовля, велосипедна прогулянка або будь-яка інша активність, яка подобається вашому батькові.
  • Якщо у вас із татом є спільні захоплення чи хобі, День батька - чудовий привід провести час разом, займаючись улюбленою справою.

Інколи найкращий подарунок - це теплі слова. Не забудьте висловити свою вдячність і любов словами, розказати батькові, наскільки він важливий для вас.

День батька - це чудова можливість подякувати татусям. Не забувайте про цей день і використовуйте його для того, щоб зробити щось особливе для вашого батька. Незалежно від того, як ви привітаєте чи відзначите цей день, головне - це ваша увага, любов і вдячність. Вітаємо всіх батьків з їхнім святом!

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