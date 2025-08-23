День міста у Харкові: на Сумській увімкнули Зоряне небо, молодь співала гімн України та скандувала "ЗСУ!" й "Путін - ху*ло!"
У суботу, 23 серпня, харківʼяни святкують День міста. На Сумській вулиці вперше після початку повномасштабного вторгнення увімкнули Зоряне небо та зробили вулицю пішою
Про це повідомляють місцеві telegram-канали.
У Харкові містяни святкують День міста, йому виповнився 371 рік. На вулиці Сумській у старому центрі, вперше за понад три роки повномасштабного вторгнення увімкнули Зоряне небо та зробили вулицю пішою.
Харківʼяни заспівали гімн України на центральній вулиці міста під Зоряним небом.
Також жителі міста дякували воїнам та скандували "ЗСУ".
Не забули харківʼяни передати "привіт" російському диктатору Путіну. Молодь протягом 20 хвилин скандувала "Путін - ху*ло!".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе