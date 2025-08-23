День міста у Харкові: на Сумській увімкнули Зоряне небо, молодь співала гімн України та скандувала "ЗСУ!" й "Путін - ху*ло!"

Про це повідомляють місцеві telegram-канали.

У Харкові містяни святкують День міста, йому виповнився 371 рік. На вулиці Сумській у старому центрі, вперше за понад три роки повномасштабного вторгнення увімкнули Зоряне небо та зробили вулицю пішою.

Харківʼяни заспівали гімн України на центральній вулиці міста під Зоряним небом.



Також жителі міста дякували воїнам та скандували "ЗСУ".

Не забули харківʼяни передати "привіт" російському диктатору Путіну. Молодь протягом 20 хвилин скандувала "Путін - ху*ло!".