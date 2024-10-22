Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Держава має бути вдячною громадянам, а не ловити їх на вулицях: Княжицький на форумі-презентації "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до Держави Вдячності"
Ексклюзив

Держава має бути вдячною громадянам, а не ловити їх на вулицях: Княжицький на форумі-презентації "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до Держави Вдячності"

Тетяна Нижник
22 жовтня, 2024 вiвторок
17:50
Суспільство Микола Княжицький

Моральний і психологічний стан кожного солдата відображає його готовність воювати, але ми часто не враховуємо ці аспекти

Зміст

Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький на форумі-презентації "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до Держави Вдячності"

"Мобілізація вкрай потрібна, і це можна було робити від перших днів, але в інший спосіб, пояснюючи людям, зробивши нормальну систему обліку, яка зрештою була зроблена в "Резерв+", але з великим запізненням. Це можна було реалізувати постановою Кабінету Міністрів відразу після повномасштабного вторгнення, не очікуючи закону. Але всі боялися взяти на себе відповідальність за непопулярне рішення. В результаті, почали робити те, що називається "бусифікацією", що очевидно ділить суспільство. Коли біля Палацу спорту, де відбувався концерт гурту "Океан Ельзи", представники ТЦК перевіряли документи в чоловіків, показуючи, що сюди прийшли ухилянти, люди почали здавати квитки. Нам українська культура неважлива? Серед присутніх лише чотири особи порушили закон. Згідно з чинним законодавством, якщо ви зареєстровані в "Резерв+", вам має прийти повістка. Якщо ви її не виконали, тоді ви порушили закон, і вас може затримати поліція та накласти штраф. Але коли ви нічого не порушували, зареєструвалися, і вас раптом зупиняють на вулиці, не даючи можливості попрощатися з родиною, везуть на формальну ВЛК і відправляють в армію, це ненормально. Зі сторони це виглядає дико, і люди відчувають себе чужими у своїй країні", - зазначив він.

На початку повномасштабного вторгнення багато людей йшли добровольцями, і цей настрій потрібно було зберігати, зауважив Княжицький.

"Головнокомандувачу довіряли, були медіа, які це все показували, було багато добровольців. Але вирішили діяти інакше. Держава має бути вдячною громадянам, а не ловити їх на вулицях. Мій син служить, і я не знаю, коли він повернеться. В законі повинні бути терміни, коли ці люди можуть повернутися. Це людське ставлення до них. А це залежить від того, наскільки ефективною буде мобілізація. Коли соціологія показувала, що понад 60% готові служити, тоді треба було встановити з ними такий діалог, щоб вони прийшли, відчували повагу до себе, розуміли, що це їхній обов’язок, а не ловити їх по закутках, накручуючи таким чином у суспільстві, вигідну ворогу, в тому числі, антиармійську істерію, яка призводить до величезної кількості виїзду громадян за кордон", - додав він.

Дуже багато матерів вивезли своїх дітей, яким має виповнитися зараз 18 років. Ніхто не намагається це зупинити, сказав Княжицький.

"Треба працювати з культурою, з мисленням людей, з їхніми почуттями, із системою управління. Людина має знати, що в неї є одне місце, куди вона може прийти, оформити документи, щоб відбудувати зруйнований будинок, подати скаргу, що її дитина не може ходити в школу, або не має школи, звернутися, коли вона за кордоном, зрозуміти, куди йти, якщо вона хоче піти в український батальйон за кордоном. Має бути якесь місце, де будуть опікуватися тимчасово переміщеними особами, як в Україні, так і за кордоном. А такого місця немає. Тому я подав законопроєкт про створення Міністерства демографічної політики діаспори. Політика - це те, що розробляє міністерство. Це бачення держави щодо того, як ми маємо діяти з нашим людським потенціалом. Комітет проголосував за цей законопроєкт. На рівні віце-прем’єра має бути хтось, хто цим займатиметься. В країні мають бути три ключові міністри або віце-прем’єри: один, який займається обороною (у нас є міністр оборони, він має доволі високий статус), другий — демографією і людським потенціалом, і третій — українською культурою та ідентичністю", - резюмував Княжицький. 

  • У Києві у вівторок, 22 жовтня, стартував форум-презентація "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до Держави Вдячності", на якому презентували Маніфест держави вдячності.
Теги:
Україна
Микола Княжицький
військові
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Автор Ірена Моляр
21 жовтня, 2024 понедiлок
Передчасно говорити про форсування ворогом річки Оскіл на Харківщині, - комбат 92-ї ОШБр Федоренко
Автор Світлана Кравченко
20 жовтня, 2024 неділя
В Одесі знайшли застреленим бізнесмена Бейбутяна, чия організація на початку мобілізації допомагала ТЦК, - ЗМІ
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Автор Катерина Ганжа
20 жовтня, 2024 неділя
Президент Бразилії скасував поїздку на саміт БРІКС у Казані
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 44.59
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
22 жовтня
19:08
Георгій Судаков (ліворуч), Болонья - Шахтар
У "Шахтарі" заявили, що лідером команди цікавиться "Манчестер Сіті"
18:56
Стівен Кінґ
Amazon Prime Video зніме серіал за романом Стівена Кінга "Керрі"
18:53
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК
18:48
Динамо, Ліга чемпіонів
На матч "Динамо" у Лізі Європи розпродали майже 60 тис. квитків
18:39
В Україні знімають новорічну комедію про сусідів ОСББ
18:37
Оновлено
Росіяни з артилерії атакували Нікопольщину: є загиблий та поранений
18:19
PR
мікрокредит
Чому не варто боятися мікрокредитів: розвінчуємо найпопулярніші міфи про МФО
18:14
Оновлено
Тарас Степаненко, Шахтар, Ліга чемпіонів
"Арсенал" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
18:09
Курахове
РФ кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове, - DeepState
18:01
OPINION
Антистійкість. Післяслово про голосування в Молдові
18:00
Ексклюзив
"Два з половиною роки в руках ворога – це щось навіть гірше, ніж пекло", – дружина звільненого з полону азовця Сергія Алєксєєвича
17:56
Війна з Росією
"Зупинка процесу бронювання може мати незворотні наслідки", - Німецько-Українська промислово-торговельна палата
17:54
"Шахтар U19", Юнацька ліга УЄФА
"Шахтар" сенсаційно переміг "Арсенал" у Юнацькій лізі УЄФА
17:43
Ексклюзив
окупанти крим
"Мова йде про представників так званих сил спеціальних операцій": Defense Express про залучення військ КНДР до війни
17:27
Польща
Польща вирішила закрити генкосульство РФ у Познані
17:10
Оновлено
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку
17:03
Олександр Сирський
Наголосили на необхідності досягнення паритету з РФ у зброї: Сирський розповів про зустріч з Остіном
17:00
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
КНДР відправила в Росію пілотів військових літаків, - Newsweek
16:45
Ексклюзив
Герої наших вулиць
У Києві відкрилася виставка "Герої наших вулиць", присвячена українським воїнам
16:45
Новини компаній
Український девелопер ENSO здобув престижну нагороду European Property Awards
16:40
на фото плавуча електростанція
НКРЕКП затвердила умови під'єднання плавучих електростанцій під час війни
16:38
Покровськ
З початку доби відбулось понад 70 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках
16:26
путін і Моді
Моді після обіймів з Путіним на саміті БРІКС у Казані заявив про готовність сприяти мирному врегулюванню в Україні
16:25
Литва прапор
У Литві не виключають можливості відправки в Україну військових інструкторів
16:22
Оновлено
Енергодар, Запорізька АЕС
Енергетики відремонтували пошкоджену через обстріли РФ лінію живлення ЗАЕС
16:15
Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон, КНДР, Північна Корея
Сестра Кім Чен Ина порівняла Україну з "невихованим собакою"
16:09
PR
Стильні та якісні рюкзаки від українського бренду
16:06
Оновлено
РФ скинула авіабомбу на 5-поверхівку в Мирнограді: загинула людина, є поранені
16:00
OPINION
Молдова: Ми знаємо всі фокуси Росії
15:58
Віктор Орбан і Еммануель Макрон
Макрон зустрінеться з Орбаном в Єлисейському палаці
15:58
У Росії заявили, що відправлять до Білорусі силовиків, у разі протестів після президентських виборів
15:53
на фото потужний трансформатор
Гарантують світло для 300 тис. споживачів: Україна почала отримувати великі трансформатори від Світового банку
15:47
Чисельність населення в Україні
Чисельність людей, які проживають в Україні, скоротилась на 10 млн після повномасштабного вторгнення РФ, - ООН
15:38
Прапор США
У США майже 17 млн людей достроково проголосували на президентських виборах
15:34
"Ля Палісіада"
У Канаді покажуть фільм "Ля Палісіада", відібраний на "Оскар" від України
15:29
Володимир Зеленський
Зеленський назвав пункт про неядерний пакет стримування альтернативою членству в НАТО до завершення війни
14:51
Кирило Буданов
"Я не збирався міняти Буданова": Зеленський спростував можливість звільнення очільника ГУР
14:29
Гарві Вайнштейн
У Гарві Вайнштейна у в'язниці діагностували рак, - ЗМІ
14:03
Десна
"Ситуація стабільна": у Міндовкілля розповіли про якість води в річках Сейм і Десна
14:02
Морський порт Одеси
У морських портах Одещини посилять безпекові заходи, - Кулеба
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV