Держава має бути вдячною громадянам, а не ловити їх на вулицях: Княжицький на форумі-презентації "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до Держави Вдячності"

Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький на форумі-презентації "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до Держави Вдячності"

"Мобілізація вкрай потрібна, і це можна було робити від перших днів, але в інший спосіб, пояснюючи людям, зробивши нормальну систему обліку, яка зрештою була зроблена в "Резерв+", але з великим запізненням. Це можна було реалізувати постановою Кабінету Міністрів відразу після повномасштабного вторгнення, не очікуючи закону. Але всі боялися взяти на себе відповідальність за непопулярне рішення. В результаті, почали робити те, що називається "бусифікацією", що очевидно ділить суспільство. Коли біля Палацу спорту, де відбувався концерт гурту "Океан Ельзи", представники ТЦК перевіряли документи в чоловіків, показуючи, що сюди прийшли ухилянти, люди почали здавати квитки. Нам українська культура неважлива? Серед присутніх лише чотири особи порушили закон. Згідно з чинним законодавством, якщо ви зареєстровані в "Резерв+", вам має прийти повістка. Якщо ви її не виконали, тоді ви порушили закон, і вас може затримати поліція та накласти штраф. Але коли ви нічого не порушували, зареєструвалися, і вас раптом зупиняють на вулиці, не даючи можливості попрощатися з родиною, везуть на формальну ВЛК і відправляють в армію, це ненормально. Зі сторони це виглядає дико, і люди відчувають себе чужими у своїй країні", - зазначив він.

На початку повномасштабного вторгнення багато людей йшли добровольцями, і цей настрій потрібно було зберігати, зауважив Княжицький.

"Головнокомандувачу довіряли, були медіа, які це все показували, було багато добровольців. Але вирішили діяти інакше. Держава має бути вдячною громадянам, а не ловити їх на вулицях. Мій син служить, і я не знаю, коли він повернеться. В законі повинні бути терміни, коли ці люди можуть повернутися. Це людське ставлення до них. А це залежить від того, наскільки ефективною буде мобілізація. Коли соціологія показувала, що понад 60% готові служити, тоді треба було встановити з ними такий діалог, щоб вони прийшли, відчували повагу до себе, розуміли, що це їхній обов’язок, а не ловити їх по закутках, накручуючи таким чином у суспільстві, вигідну ворогу, в тому числі, антиармійську істерію, яка призводить до величезної кількості виїзду громадян за кордон", - додав він.



Дуже багато матерів вивезли своїх дітей, яким має виповнитися зараз 18 років. Ніхто не намагається це зупинити, сказав Княжицький.



"Треба працювати з культурою, з мисленням людей, з їхніми почуттями, із системою управління. Людина має знати, що в неї є одне місце, куди вона може прийти, оформити документи, щоб відбудувати зруйнований будинок, подати скаргу, що її дитина не може ходити в школу, або не має школи, звернутися, коли вона за кордоном, зрозуміти, куди йти, якщо вона хоче піти в український батальйон за кордоном. Має бути якесь місце, де будуть опікуватися тимчасово переміщеними особами, як в Україні, так і за кордоном. А такого місця немає. Тому я подав законопроєкт про створення Міністерства демографічної політики діаспори. Політика - це те, що розробляє міністерство. Це бачення держави щодо того, як ми маємо діяти з нашим людським потенціалом. Комітет проголосував за цей законопроєкт. На рівні віце-прем’єра має бути хтось, хто цим займатиметься. В країні мають бути три ключові міністри або віце-прем’єри: один, який займається обороною (у нас є міністр оборони, він має доволі високий статус), другий — демографією і людським потенціалом, і третій — українською культурою та ідентичністю", - резюмував Княжицький.