У Києві стартував форум-презентація "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до Держави Вдячності"

Про це інформує кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

У форумі-презентації взяли участь поважні гості та експерти, серед яких Надзвичайна та Повноважна посолка США в Україні Бріджит Брінк та посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна МатЕрнова.

Учасники заходу обговорюватимуть, якою ж має бути Держава вдячності. А також вони ознайомляться з Маніфестом держави вдячності, який презентують сьогодні. Він об’єднує найкращі пропозиції експертів, науковців, підприємців та представників громадянського суспільства. Документ пропонує ключові рішення для суспільної Програми державної політики України, які охоплюють найважливіші сфери. Це й безпека та оборона, економічний розвиток, соціальна політика, освіта, культура та міжнародні відносини.

Подія проводиться ГО "АНТС" в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Як зазначають організатори - метою заходу є консолідація громадянського суспільства та підтримка євроатлантичної інтеграції країни.

Еспресо виступає інформаційним партнером заходу.

Фото: Еспресо/Тетяна Голунова

Фото: Еспресо/Тетяна Голунова

Фото: Еспресо/Тетяна Голунова