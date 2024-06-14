Держенергонагляд оновить перелік об’єктів, на яких не вимикатимуть електрику

Про це повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

За його словами, останнім часом у містах, де є багато об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів. Тож завдання Держенергонагляду полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. А споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.

"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", - зазначив Слободян.