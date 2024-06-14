Держенергонагляд оновить перелік об’єктів, на яких не вимикатимуть електрику
В Україні планують від'єднати від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, всіх інших споживачів, для того щоб електроенергія була розподілена рівномірно між усіма побутовими користувачами
Про це повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.
За його словами, останнім часом у містах, де є багато об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів. Тож завдання Держенергонагляду полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. А споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.
"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", - зазначив Слободян.
- ВВС із посиланням на заяву ДТЕК повідомили, що у разі продовження атак РФ на українську енергосистему, українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
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